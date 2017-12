Začeli graditi novo mrliško vežico

16.12.2017 | 11:00

Foto: Občina Krško

Krško - Na pokopališču v Krškem so nedavno začeli graditi nov poslovilni objekt s parkiriščem, dostopi in vso spremljajočo infrastrukturo. Gre za prvo fazo širitve krškega pokopališča, ki bo vredna okoli 1, 4 milijona evrov in bo predvidoma trajala do konca leta 2018, so sporočili iz občine Krško.

V novem poslovilnem objektu, veliki okoli 600 kvadratnih metrov, bodo poleg štirih mrliških vežic in prostora za obrede še dve čajni kuhinji in sanitarije ter pomožni prostori, sestavni del pa bo tudi manjši zvonik. Umeščen bo na novem razširjenem delu pokopališča, na jugovzhodnem vogalu obstoječega pokopališča, dostop pa bo urejen preko vhodnega portala s ceste, ki pelje proti Žadovinku, so pojasnili.

V naslednji fazi, ki naj bi se začela v letu 2019, je predvidena širitev pokopališča z novimi grobnimi polji in objektom žarnih grobov, vrednost te druge faze pa je ocenjena na okoli milijon evrov.

Mrliška vežica na Raki končana februarja

Gradnja nove mrliške vežice na pokopališču na Raki pa se zaključuje. Vključno z zunanjo ureditvijo bo po načrtih zgrajena do konca februarja.

M. Ž.