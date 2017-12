Dvojina z Ireno in Leticio Yebuah

16.12.2017 | 12:30

Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah že leta dajeta močan pečat kulturni podobi Novega mesta. Marsikdaj sta sestri dvojčici nastopili skupaj, med drugim tudi v okviru dekliške skupina Copacabana in v predstavah v Anton Podbevšek Teatru, a sinoči sta v okviru zadnjega letošnjega dogodka Novomeškega abonmaja prvič nastopili na koncertu, posvečenem prav njima in njuni izjemni povezanosti.

Sestri sta tokrat na oder povabili tudi številne glasbene prijatelje s katerimi sodelujeta na različnih področjih glasbe, med drugim tudi sodelavce iz Glasbene šole Marjana Kozine, kjer Irena poučuje solopetje, Leticija, ki je po izobrazbi arhitektka in grafična oblikovalka, pa tolkala. S kratkim izletom v operne vode je koncert začela Irena, v nadaljevanju pa sta se vsaka zase ali pa največkrat skupaj sprehodili skozi različne glasbene zvrsti ter za konec rednega dela koncerta na oder povabile prijateljice iz Copacabane, za dodatek pa zapele tudi pesem legendarnega ameriškega trobentača Louisa Armstronga What a Wonderful World, ki sta jo tako kot ob otvoritvi Nacionalnega nogometnega centra Brdo želeli zapeti skupaj z očetom Robertom, ki pa se jima zaradi zdravstvenih težav tokrat ni mogel pridružiti za mikrofonom.

I. V.

Galerija