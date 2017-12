Po padcu umrl motorist

16.12.2017 | 13:55

Pavlova vas - V Pavlovi vasi v občini Brežice je danes okoli 10. ure padel motorist z motorjem in zaradi poškodb umrl. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje, so gasilci PGE Krško zavarovali kraj nesreče in reševalcem nudili pomoč pri prenosu preminulega motorista v reševalno vozilo nujne medicinske pomoči Krško.

Dopolnjeno s pojasnili PU Novo mesto ob 15. uri:

Danes okoli 10. ure so v Pavlovi vasi v občini Brežice našli mrtvega moškega, ki najverjetneje padel z mopedom in umrl na kraju dogodka, so STA povedali na Policijski upravi Novo mesto.

Zdravnik je za pokojnega odredil sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti so ugotovili, da gre za 72-letnega moškega, po do sedaj zbranih ugotovitvah pa v nesreči ni bilo udeleženo drugo vozilo. O okoliščinah bodo policisti seznanili pristojno tožilstvo, so še povedali na policiji.

M. Ž.