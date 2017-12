Gorelo ostrešje hiše

16.12.2017 | 18:15

Na Hrušici v občini Novo mesto je malo pred enajsto uro gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Občani so požar, ki je zajel kvadratni meter ostrešja ob dimniku, pogasili pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Stopiče, ki so s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in nudili pomoč pri zaščiti poškodovane strehe.

Zdrsnila s ceste, lažje poškodovani dve osebi

V Mostecu v občini Brežice je okoli 10. ure prišlo do prometne nesreče, kjer je voznica osebnega avta zdrsnila s ceste, pri tem pa sta se dve osebi lažje poškodovali. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče ter pomagali vlečni službi. Poškodovane osebe so reševalci nujne medicinske pomoči Brežice prepeljali v brežiški urgentni center.

Voda zalila klet

Na Vidmarjevi ulici v Novem mestu sta dopoldne meteorna voda in podtalnica zalili kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so prečrpali vodo in pospravili prostore.

Drevo ogrožalo promet

Pri Žerjavinu v občini Šentjernej je ob 13.20 drevo ogrožalo promet. Posredovali so delavci Javnega podjetja EDŠ Šentjernej in drevo odstranili.

M. Ž.