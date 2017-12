FOTO: Praznični sejem pod kostanjem

16.12.2017 | 18:45

Metlika - KUD Plac, TIC Metlika in OŠ Metlika so danes pripravili pod kostanjem pri Mladinskem centru Metlika praznični sejem, ki se je začel ob 15. uri, zaključili pa naj bi ga ob 22. uri. Sejem je odlična priložnost za tiste, ki še ne vedo, kaj bi podarili domačim.

Domači proizvajalci, umetniki in ponudniki različnih dobrot ter izdelkov na stojnicah ponujajo predloge za obdarovanje. To so Boštjan Kočevar z izdelki iz konoplje, Martin Skoliber s keramiko, Minka Kočevar z zelišči in pecivom, Kmetija Pavlovič z malinovim vinom in marmelado, Kmetija Veselič z medom in medenjaki, Kmetijska zadruga Metlika s penino in poetom, Manuela in Libitum Jewerly z nakitom iz titana, Tatjana Flajnik s pletenimi in kvačkanimi izdelki iz ovčje volne, Mihaela Štukelj s kvačkanimi izdelki za otroke ter Osnovna šola Metlika s posodicami iz gline, darilnimi vrečkami, voščilnicami, kopalno soljo, milom in še čem.

Obiskovalci pa lahko popijejo tudi vroč čaj, kuhano vino, si privoščijo slastne palačinke in še kaj.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija