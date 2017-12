Nov film navdušuje po Beli krajini

18.12.2017 | 12:10

Semič - Včeraj so v tukajšnjem Kulturnem centru premierno predvajali nov belokranjski amaterski film z naslovom Tonček - Mama, kaj dns nebo dana? Scenarij zanj sta napisala Miomir Čikić in Uroš Raztresen, osnova pa jima je bila črtica z naslovom Mama, kej dns ne bo jutra?, ki jo je pred desetletjem v knjigi Povej jim objavil belokranjski humorist Toni Gašperič.

Film so posneli člani društva Črno na belem s Primostka, pri njegovem nastajanju pa jim je prav tako izdatno pomagal Toni Gašperič. Osrednja oseba v filmu je Tonček, odrinjen na socialni rob, a kljub svoji revščini skromen, pošten, naiven. Tokratni film se razlikuje od dosedanjih štirih, ki jih je, tako kot tega, režiral Uroš Raztresen. Medtem ko so bili prejšnji humorni, pa v tokratnem Raztresen opozarja na dve skrajnosti v naši družbi, na pokvarjenost ljudi in na poštenost.

Na premieri filma je igralec Pavle Ravnohrib prebral Gašperičevo črtico, predstavili pa so se tudi igralci. Vlogo Tončka je odigral Jože Rožman, njegovo mamo Anica Mokrovič, pomembnejše vloge pa so imeli še Dominik in David Starašinič, Borna Miljavac Purgar, Janez Fir in Martin Matekovič. Čeprav so film, ki je nastajal kar tri leta, posneli le z 2.000 evri, ki jih je prispevala metliška občina, in igralci torej niso dobili honorarjev, pa so se vsi strinjali z Razstresenovo pobudo, da izkupiček namenijo Sožitju - društvu za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Bela krajina.

Tako kot je bila razprodana dvorana v Kulturnem centru Semič, sta že razprodani tudi dve današnji predstavi v Metliki. Vstopnice pa so še na voljo za ogled filma v petek, 22. decembra, v kulturnem domu v Črnomlju.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

