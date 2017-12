S šolo živiš in stopaš v prihodnost

Šolska himna je praznovanje desetletnice naredila še bolj slovesno. (Foto: L. K.)

Bizeljsko - Medtem ko se v večjih središčih šola zdi nekaj povsem samoumevnega in njeno delovanje ponavadi ne pritegne prepoznavne javne pozornosti, v manjših krajih svojo šolo obravnavajo s posebno naklonjenostjo. Tudi na Bizeljskem za mnoge prebivalce ni nič bolj tujega od misli, da kraj in s tem širše območje ne bi imela šole.

Zato so zaposleni in učenci Osnovne šole Bizeljsko nedavno nadvse slovesno praznovali prvo desetletje nove šole in medse povabili tudi brežiškega župana Ivana Molana.

Ravnateljica Metka Kržan je ob fotografijah gradnje šole, dosežkov učencev in številnih dogodkov spomnila na desetletje. V desetih letih so učenci s pomočjo mentorjev na šolskih tekmovanjih osvojili skupno 744 bronastih, 158 srebrnih in 153 zlatih medalj na šolski ravni ter 127 srebrnih in 10 zlatih medalj na državni ravni. Vsak dosežek v manjšem okolju, ki vse prej, kot da bi bilo prenaseljeno, šteje. Zato je ravnateljica rekla, da so ponosni na uspehe, ki so po njenem rezultat dela učencev in učiteljev. Predstavitve desetletnice dela in učenja v novi šoli sta se poleg župana Ivana Molana udeležili tudi vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular in predsednica sveta krajevne skupnosti Bizeljsko Matejka Kmetič.

Župan je v nagovoru spomnil na svečanost ob odprtju nove šole 7. decembra 2007. Šola je središče vsakega kraja, je poudaril. Ob tem je župan spomnil, da se je z gradnjo nove šole na Bizeljskem v občini Brežice začelo pestro in izdatno obdobje naložb v šolstvu, športu in kulturi. Na tokratni slovesnosti so se spomnili tudi županovega nagovora pred desetletjem. Odprtje nove osnovne šole je, kot je tedaj dejal Molan, mejnik v življenju kraja in občine, saj navdaja z zaupanjem v prihodnost.

Šolo na Bizeljskem so zgradili leta 2007. Pred tem so učenci in otroci iz vrtca preživeli več kot eno leto v nadomestnih prostorih v prostorih krajevne skupnosti, gasilskega doma in župnišča, nekateri pa v osnovnih šolah Dobova in Kapele. V novo šolo leta 2007 je tedaj stopilo 144 učencev in 32 otrok iz vrtca. Gradnja je stala 3,3 milijona evrov, plačali so jo ministrstvo za šolstvo in šport, krajevna skupnost Bizeljsko in občina Brežice.

