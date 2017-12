Na topliški šoli za družino Rajk zbrali več kot 1400 evrov!

18.12.2017 | 11:35

Nastop najmlajših (Foto: OŠ Dolenjske Toplice)

Zborček z Anjo Tisovec (Foto: OŠ Dolenjske Toplice)

Dolenjske Toplice - Osnovna šola Dolenjske Toplice in vrtec Gumbek sta se vključila v akcijo Pomagajmo družini Rajk, in sicer tako, da so denar od prodanih vstopnic za novoletno prireditev namenili prav njim. S pesmijo, plesom in igro so se predstavili učenci šole in otroci vrtca.

Matej Rajk s predsednico KORK in ravnateljico šole Majo Bobnar (Foto: M.R.)

Maja Bobnar, ravnateljica šole, je na OZRK Novo mesto sporočila: »Matej Rajk se je prijazno odzval našemu povabilu in se nam pridružil v četrtek, 14. 12. 2017. Kot nekdanji učenec naše šole se je v prostorih hitro znašel. Skupaj sva obujala spomine na njegova osnovnošolska leta, poklepetal je z učitelji, ki so ga učili. Zahvalil se nam je za sodelovanje pri akciji in spregovoril o načrtih, kako želi urediti svoj dom, da bo bivanje v njem varnejše in bolj prijetno.»

Utrinke z novoletnega bazarja (Foto: OŠ Dolenjske Toplice)

Ravnateljica je nato predstavila, kako so zbrali 1.404,56 evrov. Največ z vstopnino, ostalo s prostovoljnimi prispevki in s projektom Erazmus + z naslovom Mlad podjeten Evropejec. Na izmenjavah učiteljev in učencev v partnerskih državah (Italija, Hrvaška, Grčija) so prodajali izdelke, ki so jih izdelali v okviru šolskega podjetja. Dogovor vseh partnerskih držav je bil, da denar od prodanih izdelkov namenijo v dobrodelne namene, zato so se v okviru šolskega tima odločili, da ga namenijo družini Rajk.

Matej Rajk je o obisku novoletne prireditve povedal: »Šolo sem pred leti nekajkrat obiskal, saj sva z učiteljem biologije hitro našla skupni jezik, ker sem navdušen nad eksotičnimi živalmi. Dogovorila sva se, da pripravim nekaj predavanj o kačah, pajkih in gekonih. V četrtek sem na šolo prišel malo prej in najprej srečal pedagoginjo. Na hitro sva rekla nekaj besed, pokazala mi je lesen gugalnik, ki sem ga obnovil, ko sem hodil v osnovno šolo. Še vedno izgleda kot nov. Sama prireditev mi je bila zelo všeč, presenetili so me najmlajši s svojo sproščenostjo in zborček z Anjo Tisovec. Ogledal sem si tudi bazar in občudoval izdelke, ki so jih naredili učenci z dobrim mentorstvom. Zahvaljujem se kolektivu šole, da se je odločilo in dobrosrčno podprlo akcijo Rdečega križa.«

Če želite družini Rajk pomagati tudi vi, lahko denar nakažete na račun SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-90305, s pripisom: POMAGAJMO DRUŽINI RAJK. Naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

Kot je sporočila koordinatorka akcije Pomagajmo družini Rajk, Nuša Rustja, so prepričani, da jim bo uspelo zbrati 41.658,18 evrov. "Iščemo pomoč še pri gradbenih, mizarskih in elektroinštalaterskih delih. Veseli smo vsakega denarnega nakazila, saj vsak evro šteje," je še dodala.

S. G.