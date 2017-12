17 podjetij s subvencionirano obrestno mero

Novo mesto - Razpis za sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2017 je izvedel Razvojni center Novo mesto, za območje novomeške občine pa je Mestna občina Novo mesto prispevala 15 tisoč evrov.

Namen razpisa je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, zavodom, socialnim podjetjem, društvom. Sredstva so bila razdeljena med 17 podjetij v Mestni občini Novo mesto, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 21h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Naj traja Čestitke vsem ki investirajo. Od tega imamo vsi nekaj. Me veseli, da so taki razpisi, da tudi javno vidimo podatke, da se gospodarstvo razvija in da se odpirajo nova delovna mesta. 20h nazaj Oceni ObčinarjiSoPadliNaGlavo Razpis za katerga absolutno nobeden ni vedel. 9h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Pravnik Članki o delitvi razpisanih sredstev bi bili bolj zanimivi, če bi novinarji raziskali in bralcem posredovali tudi podatke o tem, katera podjetja so na razpisu poceni kreditov uspela, za kolikšne zneske, koliko je bilo vseh vlog in kolikšen je bil celotni znesek razpisanih sredstev. Brez teh podatkov članek izpade le kot reklama občini, da je prispevala 15.000 EUR in za podjetnike nekaj naredila. Preglej samo prijavljene komentatorje