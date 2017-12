Skozi Dobravo kmalu bolj varno

18.12.2017 | 12:55

Ob podpisu pogodbe župana Jožeta Kaplerja (na levi) sta bila zadovoljna tudi direktorica občinske uprave Petra Pozderec in Vinko Gradišar, vodja Vaške skupnosti Dobrava.

Škocjan - Danes dopoldne je škocjanski župan Jože Kapler na sedežu občine podpisal gradbeno pogodbo za prenovo in ureditev regionalne ceste v vasi Dobrava pri Škocjanu.

Gre za dobrih 700 metrov odseka državne ceste Šentjernej - Dobruška vas in sicer od mosta preko reke Krke do konca vasi oz. do odcepa za vas Stranje. Obenem bodo obnovili tudi cesto iz križišča Dobrave do Čučje Mlake.

Jože Kapler

Kot je povedal župan Kapler, je cesta že dolgo v res slabem stanju, poleg obnove ceste, javne razsvetljave ter vgradnje kanalizacijskih in TK- vodov ter optike, pa so tamkajšnji prebivalci najbolj veseli, da bodo dobili enostranski pločnik. Varnost je zelo problematična in krajani na to že dolgo časa opozarjajo. To je na podpisu pogodbe povedal Vinko Gradišar, predsednik Vaškega odbora Dobrava, ki ima največ zaslug, da so z lastniki bližnjih zemljišč hitro uredili služnosti in sedaj ni težav za začetek del.

Vinko Gradišar

Poleg omenjenega cestnega odseka bodo urediti tudi cestno križišče v Dobravi (proti Šentjerneju in Čučji Mlaki), ki je sedaj v obliki črke Y, a kot zahtevajo pravila, da bodo preoblikovali v obliko črke T.

Investicija bo stala 760 tisoč evrov, od tega bo občina prispeval 270 tisočakov, ostalo bo plačala Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Po županovih besedah naj bi z deli pričeli takoj januarja prihodnje leto, gradnja, ki je v pogodbi predvidena na štiristo dni, pa upajo, da se bo končala prej, vsaj do konca prihodnjega leta. Še prej bosta pogodbo seveda podpisala DRSI in izbrani izvajalec del, Gradnje Boštanj d.o.o.

Besedilo in foto: L. Markelj

