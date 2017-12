Požar v Črnomlju terjal smrtno žrtev, zaradi hudih opeklin umrl 88-letnik

18.12.2017 | 13:00

Kljub hitri zdravniški oskrbi 88-letnik podlegel poškodbam, (Foto: Aleksander Riznič, PGD Črnomelj)

Črnomelj - Poročali smo že o včerajšnjem požaru v Domu starejših občanov Črnomelj, zdaj je o dogodku poročilo poslala še PU Novo mesto in v njem piše, da je dogodek terjal tudi smrtno žrtev. Novomeški OKC je obvestilo o požaru prejel včeraj ob 13.24. "Na kraj so bili takoj napoteni črnomaljski policisti, ki so zaposlenim in drugim interventnim službam nudili pomoč pri reševanju in evakuaciji oskrbovancev doma. Na kraju dogodka in v bolnišnici so zdravstveni delavci iz Črnomlja, Metlike in Novega mesta oskrbeli 16 ljudi. Dva zaradi opeklin, ostale pa predvsem zaradi vdihavanja strupenih plinov. 88-letni moški je bil zaradi hudih opeklin iz Splošne bolnišnice Novo mesto prepeljan v UKC Ljubljana, kjer je zaradi hudih poškodb umrl," piše predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik.

Novomeški kriminalisti so že včeraj pričeli z ogledom požarišča in ugotavljanjem okoliščin požara, o katerem sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka iz Novega mesta. Kriminalisti in forenziki Nacionalnega forenzičnega laboratorija danes nadaljujejo z ogledom kraja požara in preiskavo najdenih sledi. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Za Dolenjski list je Drenikova pojasnila, da o vzrokih še ne morejo govoriti.

"Na Policijski upravi Novo mesto smo ponosni na sodelavce, ki so nesebično pomagal pri reševanju človeških življenj in pri tem veliki nevarnosti izpostavil tudi sebe. Eden izmed policistov, ki je pomagal pri reševanju oskrbovancev, je tako kot še pet njegovih kolegov na Policijski postaji Črnomelj v prostem času tudi prostovoljni gasilec. Del včerajšnje gasilske intervencije pa je vodil poveljnik Gasilske zveze Črnomelj, sicer pomočnik komandirja na Policijski postaji Črnomelj Jože Vrščaj," še pravi Drenikova.

J. A.