Na spolzki cesti umrl mopedist; zaradi prekratke varnostne razdalje 12 poškodovanih

18.12.2017 | 17:00

V soboto okoli 10. ure je občan brežiške policiste obvestil, da je na cesti v Pavlovi vasi našel moškega, ki je najverjetneje padel z mopedom. Policista sta ob prihodu na kraj takoj pričela z oživljanjem, vendar je moški umrl na kraju nesreče. Zdravnik je za pokojnega odredil sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti so ugotovili, da gre za 72-letnega moškega, ki je vozil moped po lokalni cesti. Pri vožnji po klancu navzdol je na spolzki cesti zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad mopedom, padel in obležal.

Na avtocesti pri izvozu za Čatež ob Savi, v smeri proti Obrežju, se je v petek okoli 19. ure zgodila prometna nesreča z udeležbo štirih vozil. Novomeški prometniki so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je bil vzrok prometne nesreče neprimerna razdalja med vozili, ki so vozila po levem prometnem pasu. Reševalci so v bolnišnico odpeljali 12 udeležencev nesreče, vsi so bili lažje poškodovani. Povzročiteljema nesreče, 47-letnemu vozniku iz Ljubljane in 46-letnemu vozniku iz Romunije, so zaradi kršitev izdali plačilne naloge.

Prevrnila se je

Pri Mostecu na območju Dobove se je v soboto nekaj pred 10. uro zgodila prometna nesreča. Brežiški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 35-letna voznica avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se večkrat prevrnila. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v brežiški bolnišnici.

Pijana oba voznika

V noči na soboto so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Žabji vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročila 43-letna voznica, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčila v avtomobil 47-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so pa policisti obema udeležencema odredili preizkus alkoholiziranosti. Povzročiteljica nesreče je imela v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola, 47-letni voznik pa 0,60 miligrama alkohola. Zoper oba so zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, voznici pa izdali tudi plačilni nalog.

Na mejo lepo okajen



Na mejni prehod Metlika je v petek zvečer pripeljal voznik avtomobila s Hrvaške. Policisti so opravili mejno kontrolo in 28-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,62 miligrama alkohola. Kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje.

Občani opozorili na nevarno vožnjo

V soboto zvečer je občan policiste opozoril na voznika avtomobila, ki naj bi v okolici Novega mesta vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Zoper 22-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola, bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V nedeljo okoli 5. ure so bili možje postave obveščeni, da na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu voznik avtomobila znamke Audi vijuga po celotnem vozišču in ogroža druge udeležence v prometu. Policisti so kršitelja izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 26-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,45 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Poškodovana ženska z otrokom pobegnila od nasilneža

Minuli konec tedna so policisti trikrat posredovali zaradi nasilja v družini. V vseh primerih so zaščitili žrtve in nasilnežem izrekli ukrep prepovedi približevanja. V Beli krajini je žrtev z majhnim otrokom uspela pobegniti pred nasilnim partnerjem in na pomoč poklicati policiste. Vidno poškodovano žrtev so policisti odpeljali v zdravstveni dom. 36-letnemu nasilnežu so izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ugotovili so, da je bil moški že večkrat nasilen do svoje partnerke. V soboto jo je v prisotnosti otroka s pestmi pretepal po glavi, jo poškodoval in ji z nožem grozil, da jo bo ubil. 36-letnega nasilneža bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomil skozi okno

V naselju Ratež je v petek popoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Pokradel orodje

Na delovišču v Žadovinku na območju Krškega je v noči na soboto neznanec vlomil v zabojnik in odpeljal tri vrtalne stroje ter kotno brusilko. Podjetje je oškodoval za 3.000 evrov.

Odnesli denar in nakit

V naselju Križišče na območju Krškega je v noči na soboto nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar ter zlat nakit. Škode je za več kot 8.000 evrov.

V Herinji vasi je nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in lastnika oškodoval za 2.000 evrov.

Najedel se je

V okolici Rateža je v noči na nedeljo nekdo vlomil v zidanico. Odnesel je prehrambene izdelke in poškodoval notranjost objekta. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov.

Najprej ji je zagrozil

V Velikem Obrežu je včeraj zvečer oškodovanka neznancu odprla vrata stanovanjske hiše. Moški ji je zagrozil in od nje zahteval denar ter zlatnino. Ko mu je izročila nekaj denarja in nakit, je moški pobegnil. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Nezakonito čez mejo

Med petkom in nedeljo so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Posavja in Bele krajine izsledili in prijeli tri državljane Alžirije, državljana Pakistana, državljana Kosova, državljana Maroka in državljana Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

