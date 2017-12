Akcija Ljudje odprtih rok 2017 končana, zahvalne listine tudi na Dolenjsko

18.12.2017 | 15:15

Foto: Mare Vavpotič / M24

Ljubljana - Humanitarna akcija Ljudje odprtih rok se je pred dnevi sicer zaključila, a dobra dela posameznikov, skupin in podjetij na različnih področjih še vedno odmevajo. Vse letošnje predloge so organizatorji akcije predstavili v novembrski prilogi revije Ženska, bralci omenjene revije pa so do 12. decembra glasovali za izbor letošnjih dobrotnice/ka, darovalke/ca, izjemne osebnosti in dobrega človeka.

Na zaključni prireditvi v Narodni galeriji so vsem predstavljenim in izbranim ljudem odprtih rok podelili zahvalne listine, prvim štirim pa še srebrne priponke ptice v letu, ki je posnetek ptice v letu iz 5. stoletja, najdene v Ajdni nad Potoki, in je z dovoljenjem Gorenjskega muzeja, ki hrani original, tudi zaščitni znak akcije Ljudje odprtih rok.

Člani posebne komisije (Mojca Senčar, Jure Sešek, Zmaga Grah, Aleksandra Blaznik Klinar, Neva Železnik, Marta Krpič) so glasovali in izbrali:

- Dobrotniki 2017 so: trenerji in prostovoljci Centra športnikov brez meja Vidim cilj iz Ljubljane.

- Darovalci 2017 so: prostovoljci Humanitarnega zavoda Pod strehco iz Ljubljane.

- Izjemna osebnost 2017 je: Darja Lovšin iz Ljubljane.

- S poslanimi glasovnicami pa so bralci revije Ženska izbrali dobrega človeka 2017: Marijo Antolin iz Odrancev.

Na dogodku, ki ga je povezovala Ida Baš, so se predstavili člani Vokalno-instrumentalne skupine SŠGT Celje.

Priznanja so šla tudi na Dolenjsko in v Posavje

Med dobrotniki je med drugim zahvalno listino dobila Snežana Andoljšek iz Ribnice, med darovalci Gimnazija Novo mesto, med izjemnimi osebnostmi pa Franci Borsan iz Novega mesta, Dušan Peterlin s Sel pri Dolenjskih Toplicah in Drago Gradišek iz Dolenje vasi.

Obrazložitve prejemnikov zahvalnih listin so v prilogi.

S. G., M.S., Foto: Mare Vavpotič / M24

