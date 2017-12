Ministrica obljubila pomoč države pri sanaciji Doma starejših občanov

18.12.2017 | 18:30

Vzrok nedeljskega požara, v katerem je 88-letni moški utrpel tako hude poškodbe, da je v UKC Ljubljana kasneje umrl, še ni znan (Foto: Aleksander Riznič, PGD Črnomelj)

Črnomelj - Ministrica za delo Anja Kopač Mrak si je danes popoldne ogledala prizorišče včerajšnjega požara v Domu starejših občanov Črnomelj. Nastalo je kar nekaj škode, ki jo bo treba čim prej sanirati, pri tem bo pomagala tudi država.

Kot dobro novico je označila podatek, da so v domu pred tednom opravili pregled požarne varnosti. Glede vzroka požara je dejala, da je treba počakati na uradno poročilo.

Država bo kot lastnik pri sanaciji pomagala, žal pa za take primere nimajo rezerviranih interventnih sredstev. Glede na to, se bodo morali za zagotovitev denarja za sanacijo posebej dogovoriti, poroča STA. Objekt je bil sicer zavarovan. Vse nadaljnje ukrepanje pa je odvisno od ocene škode, je dodala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrica je sicer svojcem umrlega 88-letnega oskrbovanca doma, pri katerem naj bi zagorelo, izrekla sožalje. Hkrati se je zahvalila vsem, ki so pomagali pri gašenju in reševanju. Za vse napore in ustrezno reorganizacijo dela se je zahvalila tudi direktorici doma Valeriji Lekić Poljšak in drugim zaposlenim.

Zaposleni v domu so hkrati s strokovnim ogledom požarišča začeli popis škode, na podlagi tega sicer laičnega popisa pa direktorica upa, da bodo v nekaj dneh lahko dali bolj natančno oceno. Sama škodo glede na osebne izkušnje in v primeru, da bodo morali prenoviti celoten v požaru prizadeti trakt, ocenjuje na približno 300.000 evrov.

