Ob 160-letnici delovanja rudnika Kanižarica slovesno predali namenu novo infrastrukturo

19.12.2017 | 12:00

Črnomelj - V poslovni coni Tris Kanižarica so včeraj simbolično obeležili 160-letnico delovanja Rudnika rjavega premoga Kanižarica ter odprli novozgrajeno ekonomsko poslovno infrastrukturo. Nekaj več kot 310.000 evrov vredno naložbo je občina pokrila z lastnim denarjem (dobro četrtino naložbe) in denarjem, ki ga je dobila na razpisu za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo gospodarskega ministrstva.

Kot so sporočili iz črnomaljske občine, so dela potekala od začetka maja 2017, projekt pa je zajemal izgradnjo ekonomsko poslovne infrastrukture v severnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica, in sicer so poleg slabih 600 metrov ceste ali dela ceste uredili še pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Dela so se zaključila septembra 2017, uporabno dovoljenje s strani Upravne enote Črnomelj pa je bilo pridobljeno 9.11.2017.

Občina Črnomelj je sicer tam predlani in lani odkupila večji del v celoti še nedograjene infrastrukture, za omenjeno gradnjo pa so se odločili predvsem, ker se za postavitev obratov v Kanižarici zanimajo nova podjetja.

Od naložbe si obetajo vsaj 13 novih delovnih mest, površina novo opremljene ekonomske cone znaša nekaj manj kot 14.000 kvadratnih metrov, so še zapisali v sporočilu za javnost.

V priloženem dokumentu pa zapis zgodovinarja Janeza Weissa o rudniku rjavega premoga Kanižarica, ki so ga zaprli leta 1997.

S. G. , Foto: Občina Črnomelj

