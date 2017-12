Predstavniki vlade o arbitraži s prebivalci Drag in Brezovice

19.12.2017 | 08:30

Metlika - Potem ko so prejšnji teden obiskali Pomurje in Obalo, so se včeraj predstavniki vlade pod vodstvom generalne sekretarke vlade Lilijane Kozlovič mudili še v Metliki. O uresničevanju pravic po novi zakonodaji, ki jo je Slovenija sprejela za uresničitev arbitražne odločitve o meji s Hrvaško, so se pogovarjali s prebivalci vasi Drage in Brezovica.

Medtem ko so bili pred pol leta, ko je arbitražno sodišče razglasilo arbitražni sporazum, v Dragah, slovenski vasi v hrvaški katastrski občini Sekulići, ki je ostala v Sloveniji, neizmerno veseli, pa so sedaj prebivalci razočarani. Upali so, da bo vpis njihovih nepremičnin v slovensko zemljiško knjigo potekal hitreje. Zato pa so bolj kot pred pol leta zadovoljni na Brezovici. Štiri družine s hrvaškega dela vasi so se odločile, da se bodo preselile v Slovenijo, ena od njih, Grabuškova, pa namerava preseliti tudi kmetijo. Pri urejanju dokumentacije in vsega potrebnega pa naj bi pomagala tako država kot občina.

Ostale tri družine si bodo našle domovanje nekje v Sloveniji, država pa bo kot pomoč za preselitev v Slovenijo za eno osebo namenila 45.300 evrov, za štiričlansko družino 98.000 evrov, za vsako nadaljnjo osebo 15.300 evrov. Ljudje pa bodo ostali lastniki nepremičnin, ki jih imajo na Hrvaškem.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

