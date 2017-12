Gorelo pred hišo

19.12.2017 | 07:00

Včeraj ob 13.31 uri so v Vrtni ulici v Črnomlju goreli predmeti pred stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar, izvajali požarno stražo ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ene osebe v reševalno vozilo, katero so reševalci ZD Črnomelj odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dimniška požara

Ob 19.25 so v Dednem Dolu, občina Ivančna Gorica, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Višnja Gora so počakali da so saje dogorele, ohladili dimniško tuljavo ter pregledali dimnik in celoten objekt.

Ob 16.24 so zagorele saje v dimniški tuljavi v Brezjah pri Grosupljem. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje, ki so iznesli saje ter opravili pregled s termo kamero. Lastnik bo sam očistil dimniško tuljavo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Jugorje.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce na področju Mokronoga, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju:

- TP Čistilna Mirna izvod Sladič med 9.00 in 11.00 uro,

- TP Stan izvod Stan med 12.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije danes na področju nadzorništva Krško okolica na območju TPj Vojsko, Železno, Železno Podole, Gorjane, Podsreda grad in Železno vas med 8. in 14. uro in na območju TP Trška Gora med 8. in 9. uro.

M. K.