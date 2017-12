Komunala in fakulteta razgreli svetnike

19.12.2017 | 09:15

Direktor Komunale Aleksander Zupančič je odgovarjal na svetniška vprašanja o delu tega javnega podjetja. (Foto: M. L.)

Patricia Čular (Foto: M. L.)

Med sejo (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški občinski svet je na včerajšnji seji obravnaval v prvem branju predlog proračuna za leto 2018. Načrtovani prihodki proračuna, kot je poročal vodja občinskega oddelka za finance in računovodstvo Aleksander Denžič, znašajo 23,4 milijona evrov, odhodki pa 25,2 milijona evrov. Primanjkljaj v višini okrog 1,7 milijona evrov naj bi občina pokrila med drugim z najemom posojila.

Med večjimi proračunskimi izdatki je župan Ivan Molan omenil gradnjo vrtca v Artičah, obnovo starega mostu v Brežicah in urejanje brežiškega pokopališča.

Občinski svetniki so po polemični in dolgi razpravi sprejeli sklep o financiranju Fakultete za turizem v Brežicah. Glavni pomisleki nekaterih svetnikov so bili, zakaj občina Brežice še vedno financira fakulteto, potem ko ta že deluje nekaj let. Le z nekaj manj polemično razpravo so obravnavali poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice za leto 2018.

Svetniki so med drugim podali pozitivno mnenje k imenovanju Vesne Bogovič za ravnateljico osnovne šole Artiče in soglašali z imenovanjem Ferda Pinteriča za direktorja Zavoda za šport Brežice ter med ostalimi kadrovskimi zadevami med drugim imenovali Mojco Strašek Dodig in Suzano Veličevič za predstavnici občine v svetu Posavskega muzeja Brežice. V svet Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice so imenovali nadomestnega člana – predstavnika občine. Tako je po novem član sveta tega zavoda Dražen Levojević, ki je nadomestil dosedanjo članico Patricio Čular.

M. L.

