V Novem mestu "neslavna" rekorderka akcije "Čista nula, čista vest"

19.12.2017 | 11:00

Novo mesto, Ljubljana - V Zavodu Varna pot so v okviru preventivne akcije »Čista nula, čista vest«, minuli petek s petimi mobilnimi patruljami obiskali praznično okrašena mesta in med obiskovalci stojnic, prireditev in lokalov ugotavljali, kako odgovorni vozniki smo Slovenci. Z mobilnimi patruljami so bili prisotni na petnajstih lokacijah v Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem mestu, Kranju, Brezju in Kopru.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so skupno nagovorili preko 400 predvsem mladih obiskovalcev prireditev in lokalov, jih seznanili z akcijo ter voznike povabili, da opravijo preizkus alkoholiziranosti. Vse, ki so napihali 0,0, so nagradili z alkotestom za enkratno uporabo in darilom Zavarovalnice Generali. Skupno so razdelili več kot 150 nagrad.

V preventivni akciji je aktivno sodelovalo 298 voznikov in voznic. Pri 54 % voznikov je alkotest pokazal rezultat 0,0 mg alkohola/l izdihanega zraka. "Če prištejemo zraven še tiste, ki so pihali manj kot 0,24 mg alkohola/l izdihanega zraka (= 0,5 promila), pa se to število poveča na kar 85 %!" so sporočili organizatorji.

15 % voznikov, ki so sodelovali v akciji, je napihalo več kot 0,24 mg/l. Tokrat je alkotest najvišjo vrednost pokazal 18- letnici iz Novega mesta, ki je imela v litru izdihanega zraka kar 1.31 mg alkohola.

Na splošno pa so se tudi tokrat ženske izkazale kot bolj odgovorne voznice. Kar 93 % jih je napihalo manj kot je dovoljena meja, medtem ko je bil delež moških precej nižji, in sicer 72 %.

"Voznike smo pozvali, naj bodo kljub zaužitemu alkoholu odgovorni in izberejo katero od alternativnih oblik prevoza, kot so taksi, avtobus ali pa prepustijo ključe prijatelju, ki ni pil," so še dodali v sporočilu za javnost.

S. G., Foto: Zavod Varna pot