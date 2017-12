Večnamenska pot Žabja vas – Grm: Ne le krajša, predvsem bolj varna

19.12.2017 | 10:10

Darko Janežič, Gregor Macedoni, Sonja Simčič in Kaan Ozkan (z leve proti desni).

Novo mesto - Učenke OŠ Grm so danes v družbi novomeškega župana Gregorja Macedonija, predsednika uprave Revoza Kaana Ozkana, direktorja TPV Group Darka Janežiča in ravnateljice grmske šole Sonje Simčič simbolno odprle novo večnamensko pot, ki povezuje Žabjo vas z Grmom in poteka za tamkajšnjo trgovino Hofer med družbama Revoz in TPV.

»OŠ Grm je mestna šola in vsi njeni otroci bi lahko v šolo hodili peš, žal pa so nekatere poti zelo nevarne in tudi nezdrave zaradi prometa. Zato je takšna pešpot izjemna pridobitev! Ne le, da si bodo otroci z njo za 10 do 15 minut skrajšali pot, ampak bodo zdaj hodili po varni in bolj zdravi poti. Zelo spodbujamo zdrav življenjski slog, kamor sodi tudi hoja in upam, da bo še kakšen kotiček v našem šolskem okolišu prišel do takšne pridobitve. Veseli smo tega in naš pešbus bo šel naprej,« je na današnjem jutranjem odprtju povedala ravnateljica Simčičeva.

Novomeški župan Macedoni se je v svojem nagovoru med drugimi zahvalil pobudniku tega projekta, tj. pokojnemu predsedniku KS Žabja vas Jožetu Kukcu, pot je bila tako v občinske prostorske načrte umeščena že leta 2009. »Odprtje večnamenske poti je resnično velik projekt, ki v Novo mesto, ki je gospodarsko zelo razvito središče, umešča tudi infrastrukturo za kolesarje in pešce med dva velika gospodarska objekta, pa vendar gre za pomembno šolsko pot. Zahvaliti se moram vsem, ki so bili vključeni v ta projekt, narediti smo morali veliko zemljiško knjižnih in premoženjskih zamenjav. Sama pot je bila izvedena s sredstvi MO Novo mesto, gre pa za dobrih 140 tisoč evrov,« je pojasnil Macedoni.

Odprtja sta se udeležila tudi prva moža velikih podjetij, med katerima so umestili bolj varno, 260 metrov dolgo povezavo. »Že od začetka, ko nam je bil projekt predstavljen, smo želeli biti zraven, in upam, da bomo v prihodnje tudi še pri kakšnem takšnem družbeno odgovornem projektu,« je dejal Ozkan in nadaljeval, da je tudi sam oče otrok, ki obiskujejo šolo, in si želi, da imajo varen dostop, današnja pridobitev pa je zanj pomembna tudi v luči dobrih medsosedskih odnosov Revoza.

Kot omenjeno, je bila partner v projektu še družba TPV. »Dokazali smo, da lahko skupaj z mestno občino in Revozom z določenimi menjavami parcel in posluhom za okolje zagotovimo izvedbo projekta, s katerim se je bistveno skrajšala vsakodnevna pešpot osnovnošolcev iz Žabje vasi, Gotne vasi in Jedinščice. Hkrati pa upamo, da je to le začetek poti, košček v mozaiku, ki se bo nadgradila v celotno povezovalno kolesarsko in pešpot okoli mesta,« je še dodal direktor TPV Group Janežič.

Na OŠ Grm sicer uspešno izvajajo tudi projekt pešbus, s katerim prostovoljci otroke z različnih koncev pospremijo varno do šole, vanj pa je vključenih tudi po 150 učencev in učenk.

Tekst in foto: M. Martinović

novejši najprej Komentarji (4) 4h nazaj Oceni Puf na puf Lahko kater svetnik bolj podrobno napiše v kakšni vrednosti so bile te nepremičninske zamenjave? Revoz ne bo dal nic od sebe zastonj. 3h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Prošnja v imenu štirinožnih prijateljev Sprašujem se kako dolgo se še bodo posipavala lesena mostova v Novem mestu s soljo, ki je zelo škodljiva za tačke štirinožnih prijateljev. Rešitev: http://www.nakupek.si/sol-za-posipavanje-eko-posip-eco-traction.html . Mesec december - mesec obdarovanj; kdaj se bodo očistila svetlobna telesa nad lesenim mostom - Loka - Portovald. Hvala lepa Seidlova ulica 1 in Glavni trg 7. 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Občan MO Novo mesto Joj, pa sej ne morem verjet, komentatorji spet samo s kritikami in negativo. Pa bog vas nima rad. Evo, pohvala vsem ,ki ste premaknili nekaj naprej. BRAVO vsem vpletenim. Pozitivno. 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni neverjetno Tale pot je glede na filozofijo velikih res skoraj čudež. Kot kaže pa pravi ljudje na pravih mestih delajo prave stvari. Pokojni Kukec bi bil ponosen ko bi videl realizacijo svoje pobude. Preglej samo prijavljene komentatorje