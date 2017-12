V Krki menjava na predsedniški funkciji

19.12.2017 | 13:45

Brane Kastelec bo še naprej deloval kot član UO KK Krka, prepričan je, da bo novi predsednik Andraž Šuštarič kos nalogi predsednika kluba. (Foto: spletna stran KK Krka)

Novo mesto - Na včerajšnjem rednem občnem zboru Košarkarskega kluba Krka je bil izvoljen nov predsednik kluba. Dolgoletnega predsednika Braneta Kastelca je zamenjal Andraž Šuštarič.

Kot so sporočili iz KK Krka, se je Kastelec odločil, da bo zaradi prevzema dodatnih obveznosti v družbi Krka vodenje kluba predal mlajšim močem, sam pa bo še vedno aktiven v klubu kot član upravnega odbora. Novi predsednik kluba je postal Andraž Šuštarič, ki ravno tako prihaja iz Krke, tovarne zdravil.

Kastelec je bil v upravnem odboru klubu od jeseni leta 2005, v začetku leta 2010 pa je bil imenovan za predsednika kluba. Klub se je v sezoni 2004/05 znašel v velikih dolgovih, zato ga je nova vodstvena ekipa v sezoni 2005/06 prevzela v zelo težkem položaju. Po uspešni sanaciji se je začel klub poslovno in rezultatsko vzpenjati. V letu 2010 je postal državni prvak in ta dosežek ponovil brez prekinitve kar petkrat zapovrstjo. V letu 2011 je postal prvak evropskega EuroChallenge tekmovanja in osvojil tretje mesto v regionalnem tekmovanju – današnji ABA ligi, v naslednjih letih pa uspešno igral v regionalni ligi ter osvojil več državnih pokalnih in superpokalnih lovorik.

Brane Kastelec je po zahvali za uspešno vodenje kluba, ki jo je v imenu članov izrekel direktor kluba Miro Župevec, povedal: »Po neverjetnih sezonah, v katerih smo lovorike osvajali kot za stavo, se v zadnjih treh letih nismo najbolje izkazali. Vedno je na koncu zmanjkalo nekaj zbranosti, sreče in energije. Letos smo se postavili na domače temelje, v ekipi je med 13 igralci kar 9 Dolenjcev, imenovali smo domačega perspektivnega trenerja in pomladili ekipo. Čas je za spremembe tudi v vodstvu kluba. Želim se zahvaliti sodelavcem v klubu in sponzorjem kluba, brez katerih uspehov ne bi bilo. V tem trenutku mi je težko, ker za sabo puščam en del svojega življenja, v katerem smo skupaj s sodelavci vlagali ogromno energije in časa ter dosegli nepozabne rezultate. Po drugi strani pa sem izredno vesel, da lahko za predsednika predlagam kandidata, za katerega vem, da bo klub popeljal navzgor," je med drugim dejal Kastelec.

Andraž Šuštarič, 39-letni Novomeščan, magister farmacije, je po njegovih besedah ciljno usmerjen, bister, delaven in vedno pripravljen na nove izzive. "Andraž je športnik, pozitivec in dober motivator. Prepričan sem, da bo okoli sebe zbral ekipo sebi podobnih volonterjev, ki bodo klub popeljali na višji nivo,« je še dodal Kastelec.

»Z veseljem prevzemam odgovorno nalogo, ki mi je bila zaupana. Trudil se bom, da bo KK Krka znova povsem v vrhu slovenskega športa, torej tam, kamor sodi, in da znova postane redni udeleženec evropskih tekmovanj. Ekipa je formirana, klub v ustrezni finančni kondiciji in ni razlogov, da tega ne bi potrdili tudi z rezultati,« pa je ob soglasni izvolitvi dejal novi predsednik Šuštarič.

Košarkarji Krke se bodo sicer nocoj ob 19. uri v športni dvorani Leona Štuklja v okviru 10. kroga druge Aba lige pomerili z Ohridom.

S. G.