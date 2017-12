Pri mladoletniku našli pištolo, skoraj 400 nabojev in drogo

19.12.2017 | 12:50

Mladoletniku so zasegi pištolo, naboje in drogo. (Foto: PP Črnomelj)

Črnomaljski policisti so na podlagi odredbe pristojnega sodišča včeraj opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja mladoletnega osumljenca iz okolice Črnomlja. Našli so pištolo, 395 nabojev in posušene rastlinske delce s sumom na prepovedano konopljo. Orožje in prepovedano drogo so zasegli, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper mladoletnika ustrezno ukrepali.

Našli in ovadili "razposajence"

Več oškodovancev je 1. decembra novomeške policiste obvestilo, da je neznanec v jutranjih urah na cesti Mirna Peč - Novo mesto na avtomobile, ki so peljali mimo, metal pesek in kamenje in poškodoval vozila. Na avtomobilih je nastalo več manjših poškodb. Policisti so takoj pričeli s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Med preiskavo so ugotovili, da so pesek in kamenje na avtomobile metali trije storilci, dva mladoletnika in en 19-letnik iz okolice Novega mesta. Osumljence so ovadili na pristojno tožilstvo.

Ob nakit

V Velikem Gabru je neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Lastnika je oškodoval za 4.000 evrov.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 4h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Bršljin Mirnopeška cesta je v naselju Novo mesto. Okolica Novega mesta, po Mirnopeški cesti je Jablan. Malo verjetno je, da bi prebivalci iz okolice NM (iz Jablana ali Mirne Peči) prišli v Žabjak in na avtomobile metali kamenje. 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Poli salama Policija ki laže sama sebi. Kdo pa naj jim še vrjame. 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni vih neznanec vlomil v velikem gabru martinji vasi Šentlovrencu policija pa nič malo naokoli naj pogleda puške v žabjeku 1h nazaj Oceni bršljinčan velja, da peljati se skozi Žabjek, je peljati se skozi minsko polje Preglej samo prijavljene komentatorje