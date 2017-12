V eDavke po novem brez certifikata

19.12.2017 | 14:40

Ljubljana, Novo mesto - Fizične osebe lahko po novem uporabljajo eDavke brez certifikata. Prijava je mogoča zgolj z uporabniškim imenom in geslom, so sporočili s Finančne uprave (FURS). Fizične osebe pa bodo lahko odslej preko sistema eDavki uveljavljale olajšavo za vzdrževane družinske člane, namenile del dohodnine za donacije, imele vpogled v svojo eKartico ter informativni izračun dohodnine zgolj z uporabniškim imenom in geslom.

Pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo (ki morajo obvezno poslovati prek sistema eDavki) bodo morale še naprej uporabljati kvalificirano digitalno potrdilo oz. certifikat. Nabor storitev, ki jih bo mogoče v eDavkih uporabljati zgolj z uporabniškim imenom in geslom, pa bodo v kratkem še povečali.

Trenutno poslovanje s Finančno upravo RS preko sistema eDavki uporablja 57.744 fizičnih oseb, kar je zgolj 3,8 % zavezancev za dohodnino. Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pa je letos na ta način oddalo dobrih 9 % zavezancev. Kot enega glavnih razlogov, zakaj se posamezniki ne odločajo za poslovanje preko eDavkov je bil, da je za njih pridobitev certifikata in registracija v sistem eDavki relativno zapletena, so zapisali v sporočilu za javnost. Zato so poskrbeli, da je po novem registracija za fizične osebe poenostavljena.

Posamezniki bodo po novem morali pri registraciji v sistem eDavki uporabiti zgolj svoje ime in priimek, elektronski naslov, davčno številko ter kot varnostni identifikator še številko informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto. Video s praktičnim prikazom registracije v eDavki je objavljen na spletni strani.

Fizične osebe, ki bodo to želele, bodo lahko še vedno poslovale prek sistema eDavki s certifikatom. Prijava z uporabniškim imenom in geslom je zgolj alternativa obstoječi registraciji.

