Njene slike so nabite z energijo

19.12.2017 | 16:30

Eden izmed Natašinih portretov, okrašen s kamni swarowski. (Foto: osebni arhiv Nataše Zaletelj)

Nataša Zaletelj (Foto: R. Nose)

Trebnje - Vsak umetnik ima svojevrsten način ustvarjanja. Nataša Zaletelj, ki se je pred leti iz prestolnice preselila v Trebnje, preden prime v roke čopič, skoraj vedno meditira. Ta ritual jo sprosti, navdahne z idejami in jo preplavi z energijo, kar se odraža tudi na njenih slikah.

Ko riše, tudi rada posluša sproščujočo glasbo. »Mogoče se sliši čudno, ampak včasih se mi zdi, da sama ne držim čopiča v rokah. Ta ritual izvajam že od vsega začetka, pravzaprav se je moja slikarska pot začela nekje vzporedno z mojimi meditacijami pred sedmimi leti,« pove in zatrdi, da so njene slike zato nabite z energijo. Najraje riše ženske portrete in akte, s katerimi je začela že v osnovni, nadaljevala pa v srednji šoli. V vsakem šolskem zvezku jih je bilo nekaj, pripoveduje. »Tudi ko so me v osnovni šoli poslali na likovno tekmovanje, sem risala ženske figure, potem pa sem ustvarjanje opustila zaradi podjetništva. Čopiča se nisem dotaknila celih dvajset let.«

A pred sedmimi leti, ko se je udeležila tečaja v Trebnjem, ki ga je vodil priznan ilustrator Peter Škerl, je dobila nov zagon in od tedaj se intenzivno posveča slikarstvu. V veliko pomoč ji je njen likovni prijatelj in mentor Brane Praznik, ki jo je spodbujal tudi takrat, ko ji ni šlo. »Akte in portrete sem se naučila risati sama, to je zraslo nekje v meni. Včasih vmes naredim tudi kakšen pejsaž, nadrealizem, pa tudi abstrakt. Rišem v akrilni in oljni tehniki, sem in tja pa tudi kakšen akvarel. Ne predstavljam si, kaj bi bilo, če ne bi odkrila tega talenta, saj me slikarstvo poleg družine zelo izpolnjuje,« pripoveduje o svojem ustvarjanju, ki je nekoliko drugačno. Njeni portreti niso povsem klasični, saj so okrašeni s kamni swarowski.

Leta 2015 je imela na ministrstvu za obrambo 4. samostojno razstavo z naslovom Ženske dive, s katero je navdušila. Med pogovorom je padla celo ideja o razstavljanju v Moskvi. Zanjo, ki je samouk, bi bila to izjemna čast. Zaleteljeva je soustanoviteljica Društva likovnikov Trebnje, v okviru katerega se udeležuje raznih tečajev in delavnic, kjer se še dodatno izpopolnjuje. Pred kratkim je narisala tudi portret nadškofa Alojzija Šuštarja, ki krasi naslovnico zbornika, izdanega ob 10. obletnici njegove smrti. Pred tem je sodelovala tudi na regijskem tematskem tekmovanju Velika črta v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti in bila izbrana v ožji izbor. Ima močno voljo in stremi k vedno novim izzivom, pri tem pa so ji v oporo družina in prijatelji, ki jo spodbujajo.

Rok Nose

