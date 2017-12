Dars za nove ograje plačal 1,4 milijona evrov; izvajalci danes odhajajo z avtoceste

19.12.2017 | 17:50

Odsek dolenjske avtoceste med Brežicami in Krškim včeraj. (Foto: J. A.)

Novo mesto, Brežice - Tisti, ki se dnevno vozite po dolenjski avtocesti, ste zagotovo opazili, da zadnje mesece tam ves čas nekaj delajo. To posledično pomeni, da na nekaterih odsekih promet poteka le po prehitevalnem pasu, hitrost pa je omejena na 80 km/h. Če se sprašujete, ali bodo dela potekala tudi med bližajočimi se prazniki, ko je promet proti Hrvaški že praviloma močno povečan, naj vas pomirimo, kajti z današnjim dnem naj bi bilo konec omejitev hitrosti in preusmeritvam prometa na en pas.

Marjan Koler iz službe za odnose z javnostmi na Darsu je pojasnil, da na dolenjski avtocesti potekajo vzdrževalna dela, v sklopu katerih postavljajo in menjajo jeklene varnostne ograje ob odstavnem pasu. Pogodbena vrednost del je 1,4 milijona evrov (z DDV), posel sta prevzela Petrič d.o.o. kot vodilni partner in Kveder d.o.o..

Včeraj, ko je nastala ta fotografija, so po Kolerjevih besedah dela izvajali še na odsekih med Drnovim in Brežicami ter med priključkoma Novo mesto - vzhod in Kronovo (v smeri Ljubljane).

"Skladno s pogodbenim rokom bodo dela zaključena v torek, 19. decembra 2017, v januarju ali februarju bodo v zvezi z navedenimi deli izvedene še manjše odprave pomanjkljivosti," je še pojasnil Koler.

J. A.