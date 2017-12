Priznanje za družbeno odgovornost tudi Komunali Brežice

20.12.2017 | 09:20

Priznanja HORUS 2017 je v imenu Komunale Brežice prevzela izvršna direktorica Jadranka Novoselc (Foto: Jan Dolar)

Brežice, Maribor - V Mariboru so včeraj podelili letošnja priznanja in nagrade v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2017, ki ga izvajata Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta.

S tem projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. Častni pokrovitelj nagrade je dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije.

V kategoriji Nagrada Horus za strateško celovitost pravne osebe so nagrade prejeli Bolnišnica Sežana, IDentiks kartični sistemi d.o.o., Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o in Mariborski vodovod, javno podjetje d.d..

Priznanje PRESS je prejelo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Priznanje za projekt pa Občina Hoče-Slivnica in NLB d.d.. Splošno posebno priznanje je prejel Jurček Nowakk, nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu pa Danica Bojković (Danex - Umag d.o.o.), Hrvaška.

»Strokovna komisija je že deveto leto zapored ocenjevala družbeno odgovorno delovanje podjetij, prijavljenih na razpis. Že tretje leto zapored so za sledenje etičnim in moralnim načelom nagradili tudi brežiško komunalo. »Veseli nas, da je komisija med drugim prepoznala naš trud tudi na področju etičnega poslovanja in čvrstih moralnih načel, kjer je še posebej izpostavila protikorupcijska pravila, ki po njihovih ocenah sledijo vsem najnovejšim trendom,« je poudaril direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič.

Letos je prvič podjetje zmagalo in prejelo nagrado tudi za strateško celovitost pravne osebe v kategoriji majhnih podjetij, kar je po besedah Zupančiča odlična spodbuda za njihovo nadaljnje delo: »V podjetju si prizadevamo za izgradnjo dobrih medsebojnih odnosov z uporabniki, s ciljem zadovoljnega uporabnika. Na leto izvedemo več kot 30 projektov, s katerimi ljudi v naši občini ozaveščamo o družbeno odgovornem ravnanju do okolja.« Njihove odmevne projekte, med katerimi so projekt brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«, projekt za ozaveščanje o pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja »Za čisto okolje vozim na jedilno olje«, »Plastična vrečka si ne zasluži všečka«, »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«, projekt za manj zavržene hrane »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!« in »Kdor ločuje, privarčuje«, je v sporočilu za javnost še dejal Zupančič.

Nagrada Horus je del nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti, ki jo na ta način izvajajo številna strokovno-interesna združenja v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti - IRDO in PRSS - Slovenskim društvom za odnose z javnostmi. S tem projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju.

S. G., Fotografije: Jan Dolar

