Državni zbor ustavil predčasno razpustitev občinskega sveta

20.12.2017 | 08:50

Kostanjeviški občinski svet (Foto: M.L., arhiv DL)

Ljubljana, Kostanjevica na Krki - Državni zbor je na včerajšnji seji s 63 glasovi za in nobenim proti ustavil predčasno razpustitev občinskega vseta v Kostanjevici na Krki. Kostanjeviški občinski svet se je namreč predčasni razpustitvi zadnji hip izognil s sprejemom proračuna.

Občina Kostanjevica na Krki se je znašla v nezakonitem stanju zato, ker ni imela sprejetih proračunov za letošnje in prihodnje leto. Zato je vlada junija ugotovila, da so na podlagi zakona o lokalni samoupravi nastopili razlogi za predčasno razpustitev občinskega sveta, ki ni sprejel predlaganih proračunov.

Na zadnji dan roka pa so kostanjeviški občinski svetniki odpravili nezakonitosti in sprejeli proračuna za 2017 in 2018. Zato je DZ včeraj sklenil, da se postopek razpustitve občinskega sveta ustavi.

S. G.