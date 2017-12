Gasilci preko balkona do onemoglega

20.12.2017 | 07:00

Včeraj ob 14.29 uri sta na cesti Krško - Pijavško, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč poškodovanima, usmerjali promet do prihoda policistov, preprečili iztek motornih tekočin, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in ga počistili ter pomagali avtovleki pri nakladanju vozil. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi prepeljali v SB Brežice.

Gorelo pohištvo

Ob 9.00 je na Črnomaljski cesti v Kočevju pred barako gorelo pohištvo. Gasilci so požar pogasili in barako preventivno pregledali s termo kamero.

Gasilci odprli vrata reševalcem

Ob 9.08 so v Ulici 21. oktobra v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in ekipi nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pomagali pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Ob 8.54 so v naselju Hrovača, občina Ribnica, gasilci PGD Ribnica s pomočjo lestve preko balkona vstopili v stanovanje v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta, v katerem so našli onemoglo osebo. Reševalci NMP Ribnica so jo oskrbeli in prepeljali v ZD Ribnica.

Dimniški požar

Ob 16.15 so v kraju Sela pri Dolenjskih Toplicah zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Podturn in Dolenjske Toplice, ki so nadzirali gorenje, da se ne bi razširilo na ostali del objekta.

Avto se je zaklenil

Ob 13.49 so gasilci PGE Krško na Tovarniški ulici v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez vode ...

Komunala Črnomelj obvešča porabnike pitne vode, da bo danes prekinjena oskrbo s pitno vodo med 8.00 in 11.00 uro zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na vodovodu na območju Kanižarice cona Rudnik.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK,

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC,

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI 1952.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS na izvodu DEČJA VAS in POVRŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH - GRČEVJE.

ENadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Črnc izvod Turnšek med 10:00 in 13:00 uro, na območju TP Oklukova gora izvod Sromlje pa bo do 10:00 ure občasno motena dobava električne energije zaradi predelave električnih priključkov.

M. K.