Nad Prinovcem bodo gradili nova stanovanja

20.12.2017 | 08:30

Šmarješke Toplice - Včerajšnja občinska seja je prinesla sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko-počitniško naselje nad Prinovcem 2 v Šmarjeških Toplicah. Po šestih letih je postopek pridobivanja tega dokumenta, ki je podlaga za pridobivanje gradbenih dovoljenj, le zaključen. Izdelavo je financiral privatni investitor, to je ljubljanska Gospodarska družba NEP projekt, ki bo tudi poskrbela za komunalno opremljanje območja.

Ivanka Kraljič

Kot je povedala Ivanka Kraljič iz Proplana, gre za okrog 2,5 hektarov nepozidanih zemljišč, večina namenjenih za individualno stanovanjsko gradnjo. Ker gre za prepoznavno turistično destinacijo, z dobro prometno povezavo, v lepem naravnem okolju, so vsi prepričani, da zanimanje za gradnjo tu bo.

Prihodnje leto bo deset let, odkar je občina sprejela Strategijo razvoja turizma v Občini Šmarješke Toplice, ki je predvidela načrte za razvoj turizma za dvajset let. A zaradi novih smernic in aktivnosti se je pokazala potreba po prenovi dokumenta. Pri tem je občina sodelovala s Fakulteto za turizem Brežice Univerze Maribor, dejavni sta bili dve skupini. Aktivnosti, ki so bile pomoč pri pripravi novelacije strategije in med katerimi je bilo šest delavnic, ena terenska delavnica Od kmetije do kmetije ter Petek mladih, je na sinočnji občinski seji predstavila dr. Tanja Lešnik Štuhec z mariborske fakultete. Dokument bo trideset dni v javni obravnavi, ko so mogoči še predlogi.

PRORAČUN ZA 2018 POD STREHO

Svetniki so z 9 glasovi za (trije so bili vzdržani) sprejeli proračun za leto 2018, ki predvideva 3 milijone 826 tisoč evrov prihodkov in dobrih 5 milijonov odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki se bo pokrival s sredstvi iz preteklih let. V proračunu je predvideno tudi plačilo glavnice kredita za čistilno napravo v Šmarjeških Toplicah in izgradnjo vrtca v Šmarjeti - skoraj 157 tisoč evrov. Predstavila ga je finančnica na občini Damjana Stopar. Sprememb od prve obravnave proračuna na občinskem svet ni bilo, v času javne razprave ni na občino prispel prav noben amandma.

Svetniki so sprejeli predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Šmarjeta. Prejšnji je bil star že deset let, v tem času pa se je spremenila mnoga zakonodaja, zato je bilo po besedah Klaudije Povše iz občinske uprave potrebno odlok uskladiti s spremembami.

Županja Bernardka Krnc se je ob koncu zadnje občinske seje v letošnjem letu vsem delavcem občinske uprave in svetnikom zahvalila za konstruktivno sodelovanje in jim zaželele lepe praznike ter vse dobro v letu 2018 in jih povabila na večerjo. Prejeli so tudi praktično darilo, med drugim pohodne palice, saj je občina v projektu Nordijska hoja na podeželju.

Besedilo in foto: L. Markelj

