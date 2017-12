Gasilskim društvom ne bo treba plačevati nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

20.12.2017 | 11:00

Mirna - Še zadnjič letos se je sinoči sestal mirnski občinski svet, ki je tudi v drugem branju potrdil predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Omenjena točka je bila tudi eden od razlogov za sklic seje, je dejal župan Dušan Skerbiš, kajti odlok je bilo potrebno sprejeti do konca leta.

Svetniki so o njem razpravljali že na novembrski seji, nato pa je bil štirinajst dni v javni obravnavi. »V tem času ni bilo pripomb javnosti, zato do druge obravnave ni bilo sprememb. Razen te, da občinska uprava predlaga, da je smotrno objekte za gasilska društva izvzeti iz odloka. Tudi državni objekti namenjeni zaščiti in reševanju so izvzeti iz sistema obračunavanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,« je dejal Štefan Velečič iz občinske uprave. Župan je ob tem dodal, da se mu zdi to smiselno, saj bi šlo v nasprotnem primeru le za pretakanje denarja iz enega v drug žep.

Ministrstvi za finance ter za okolje in prostor sta v letošnjem letu pozvali k zakonski ureditvi odlokov o nadomestilu več kot 100 občin. »Mi smo eni redkih, ki sploh nismo imeli svojega odloka. Posluževali smo se trebanjskega, ki prav tako ni skladen z veljavno zakonodajo. Mislili smo, da bo v tem času sprejet zakon o davku na nepremičnine, a se to ni zgodilo. Zato smo morali pripraviti lasten odlok,« je povedal Velečič in poudaril, da se vrednost točke v primerjavi z lanskim letom ni spremenila.

Tako kot v občinah Šentrupert in Mokronog-Trebelno so tudi na Mirni potrdili dogovor o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nakup skupnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, za katerega bo skrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje. Kot je dejal predsednik Gasilske zveze Trebnje Anton Prah, so dolgo časa iskali najbolj ugodno rešitev. »Na koncu smo jo našli in tako je bila podpisana pogodba z dobaviteljem, ki je v zakup vzel tudi staro vozilo.« Končna cena vozila znaša slabih 419 tisoč evrov, od tega bo občina Mirna v sedmih letih skupaj prispevala nekaj več kot 37 tisoč evrov. Svetniki so se tudi strinjali s sofinanciranjem plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

