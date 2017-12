Podpisali pogodbe o štipendiranju

20.12.2017 | 13:00

Občina Trebnje je minuli konec tedna s šestnajstimi nadarjenimi dijaki in študenti podpisala pogodbe o štipendiranju. (Foto: Občina Trebnje)

Trebnje - Občina Trebnje je s šestnajstimi nadarjenimi dijaki in študenti podpisala pogodbe o štipendiranju za letošnje šolsko leto. Višina štipendije za dijaka mesečno znaša 130 evrov, za študenta pa 165. Občina je na začetku septembra objavila javni razpis, na katerega je do sredine oktobra prišlo 46 vlog, od tega 24 za štipendiranje dijakov in 22 za štipendiranje študentov.

Z občine so sporočili, da za šolanje nadarjenih iz občinskega proračuna namenjajo 28.320 evrov. Vsem dobitnikom štipendije in tudi njihovim staršem je čestital tudi župan Alojzij Kastelic in s ponosom dejal, da je med štipendisti tudi prejemnik Prešernove nagrade fakultete za družbene vede, Sebastian Pepelnak. Obenem je izrazil upanje, da bodo mladi po končanem šolanju izzive našli v lokalnem okolju, kjer je vse več uspešnih podjetij in ustanov, ter tako prispevali k razvoju domačega kraja.

R. N.