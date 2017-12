Bila je to igra mačke z mišjo

20.12.2017 | 10:00

Mladinec Miha Škedelj je tekmo z Ohridom končal z devetimi točkami, osmimi skoki, šestimi asistencami in tremi ukradenimi žogami. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so zdaj sami na vrhu lestvice druge jadranske lige. Sinoči so namreč premočno, kar s 102:52, premagali zadnjeuvrščeni Ohrid, ki se mu je večji del srečanja domači trener Simon Petrov zoperstavil s postavo, v kateri so prevladovali mladinci.

Petrov je tekmo začel previdno s prvo postavo in tudi ko je ta v peti minuti povedla s 15:0 in prvo četrtino zaključila s kar 26 točkami razlike, še ni takoj menjal. V drugi četrtini pa je le počasi na igrišče poslal tudi več mladih košarkarjev s klopi, tako da so na koncu največjo minutažo na tekmi zbrali Tim Osolnik, Miha Škedelj, Matic Šiška in Martin Jančar Jarc, kljub temu pa je razlika naraščala in se ves čas ohranjala v območju števila doseženih točk gostov. Podobno so si košarkarji Krke zelo enakomerno razdelili tudi število točk, saj so vsi, z izjemo siceršnjih nosilcev igre Jošila in Kovačeviča, tekmo končali z doseženimi približno desetimi točkami.

Po visoki zmagi nad Ohridom in po porazu Sixt Primorske doma z Rogaško so košarkarji Krke zdaj sami na vrhu lestvice druge jadranske lige, naslednji torek pa se bodo v gosteh pomerili z Borcem. Še pred tem jih jutri v dvorani Stožice čaka zaradi stavke sodnikov preložena tekma prvega kroga lige NLB v Ljubljani s Petrolom Olimpijo.

Krka : Ohrid 102-52 (32-6, 21-18, 22-17, 27-11)

Krka: Šiška 8, Jančar Jarc 10, Marinelli 11, Škedelj 9, Osolnik 11, Bratož 10, Cinac 13, Dimec 13, Đapa 12, Jošilo 2, Kovačevič 3.

Ohrid: Barry 20, Zimić 8, Mihajlovski 7 itd.

I. V.

