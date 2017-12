Tujih gostov za skoraj petino več

20.12.2017 | 11:45

Direktor Term Krka Jože Berus (Foto: B. B.)

Novo mesto - V Termah Krka so v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarili za 27,9 milijona evrov prihodkov, kar je 8 odst. več kot v enakem obdobju lanskega lata. Največ, za 15 odst., so povečali število nočitev v poslovni enoti Hoteli Otočec. Dobri so tudi obeti za zimske mesece.

Terme Krka so v svojih hotelih na Dolenjskem in v obmorskem centru Strunjan v prvih devetih mesecih število nočitev povečale za 7 odst.. Število domačih gostov se je glede na lani okrepili za 3 odst., število tujih, ki ustvarijo okoli tretjino vseh nočitev, pa za kar 18 odst., kar je še enkrat višje od načrtovane rasti.

Zasedenost namestitvenih zmogljivosti Term Krka je bila v prvih devetih mesecih 74-odstotna in je primerljivo lansko presegla za 4 odst. točke. Po zadnjih podatkih predvidevajo, da bo zasedenost v zimskih mesecih boljša kot lani, božične in novoletne termine pa imajo v vseh hotelih že skoraj polne.

Tobogan tudi v Dolenjskih Toplicah

Znesek naložb, za katere so lani namenili približno 1,5 milijona evrov, bodo letos podvojili, med naložbami za prihodnje leto pa omenjajo širitev strunjanskega sveta savn, ureditev grajske vinoteke na Gradu Otočec, stavbno prenovo novomeškega hotela Krka, pa tudi prenovo mediteranskega hotela Laguna v Strunjanu, ki bo dobil manjši bazen in velnes center. Do poletja prihodnje leto bodo v Termah Dolenjske Toplice prenovili zunanje kopališče in tam postavili novo tobogansko ploščad.

V Termah Krka, ki zaposlujejo nekaj več kot 580 ljudi, števila zaposlenih prihodnje leto ne nameravajo povečati. Z novimi zaposlitvami na področjih zdravstva, velnesa, hotelirstva in gostinstva nameravajo le nadomestiti odhode in naravni odliv zaposlenih, so še zapisali.

B. B.