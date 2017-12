Z mesta svetnika odstopil Andrej Petkovič

20.12.2017 | 14:10

Straški svetniki so se včeraj sestali zadnjič v tem letu. (Foto: M. Ž.)

Andrej Petkovič (desno) je sinoči odstopil kot svetnik.

Straža - Včerajšnja, zadnja seja straškega občinskega sveta v koledarskem letu se je končala z grenkim priokusom. Njegov dolgoletni član Andrej Petkovič je namreč iz osebnih razlogov, povezanih z odstavitvijo njegove soproge Mojce Petkovič z mesta ravnateljice osnovne šole Vavta vas, odstopil kot občinski svetnik.

Sicer pa so straški svetniki na dnevnem redu v prvi obravnavi imeli statut Občine Straža in poslovnik občinskega sveta, a so ju na predlog Komisija za statut in poslovnik tako kot pred letom dni umaknili z dnevnega reda. Tudi takrat z razlogom, da se pridobi več časa za dodatna predloge in pripombe vseh zainteresiranih in širšo javno razpravo. Župan Dušan Krštinc se tokrat s predlogom komisije sicer ni strinjal, saj v tem letu dni niso na občinsko upravo prejeli nobenega predloga, medtem pa je nadzor nad statutom in poslovnikom opravila tudi služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, njihove pripombe pa so upoštevali pri pripravi omenjenih dokumentov. A je, kot mu veleva poslovnik običinskega, dal predlog komisije na glasovanje, ki so ga svetniki podprli z devetimi glasovi za in enim proti.

V nadaljevanju so v prvi obravnavi sprejeli odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, spremembo in dopolnitev pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini ter pravilnik o ureditvi neurejenih priključkov komunalnih odpadnih vod. Svetnikom so predstavili tudi program upravljanja Letalskega centra Dolenjske in strateške smernice razvoja turizma v občini, ki so nastale na podlagi delavnic.

M. Ž.

