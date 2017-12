Nam grozijo uničujoči potresi?; Alinina starša so ganili dobri ljudje

MANJ ZADOVOLJNI KOT PRED POL LETA

29. decembra poteče šestmesečni rok, v katerem naj bi Slovenija in Hrvaška pripravili vse potrebno za implementacijo arbitražne razsodbe. Medtem ko so bili po razglasitvi arbitražne odločitve v Dragah veseli, da so ostali v Sloveniji, na Brezovici pa žalostni, ker niso "zravnali" vijugaste meje, je pol leta pozneje razpoloženje drugačno. Kakšno, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

KJE LAHKO NAJBOLJ TRESE?

Geologi naslednje leto napovedujejo več hudih potresov. Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo. Kaj pa naši kraji? Kje preti večja nevarnost, kje so lahko prebivalci bolj mirni? Podatke smo skušali zbrati na pristojnih službah, kjer so nam pojasnili, katera območja izstopajo.

POMOČ, KAKRŠNE NISTA PRIČAKOVALA

Obiskali smo družino polletne malčice Aline Krajnčič iz Globokega v brežiški občini, ki potrebuje posebno zdravljenje, zanjo pa denar zbira vsa Slovenija. Starša sta nad odzivom ganjena.

ŽIVA IN DARILO

Tudi predzadnja letošnja tiskana izdaja Dolenjskega lista prinaša obilo zanimivega branja, ker pa bo med prazniki več časa za tovrstno sprostitev, pa smo časopisu priložili še brezplačni mesečnik Živa, ki tudi tokrat prinaša številne reportaže o naših ljudeh, priložili pa smo še darilo, ki vam bo koristilo vse leto.

Preživite mirne praznike z vašim Dolenjcem in Živo!