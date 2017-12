Veber izstopil iz poslanske skupine SD, odslej bo deloval kot samostojni poslanec

20.12.2017 | 12:00

Janko Veber (Foto: M.L.-S., arhiv DL)

Ljubljana, Kočevje - Janko Veber je po včerajšnjem zasedanju državnega zbora Matjaža Hana, vodjo poslanske skupine SD v Državnem zboru RS, obvestil, da izstopa iz poslanske skupine SD. "Tudi v prihodnje bom vestno in odgovorno opravljal svoje delo, saj zastopam stališče, da moramo biti poslanci in poslanke predstavniki vseh volivk in volivcev, ne pa ujetniki odločanja v vrhovih političnih strank," je v sporočilu za javnost zapisal Veber.

Kot je pojasnil, se v zadnjih mesecih prepogosto ni mogel več poenotiti z večinskimi odločitvami poslanske skupine SD. "Poleg tega pa me je odnos odločevalcev do nekaterih področij družbenega življenja prepričal, da moram še bolj odločno uveljaviti svoja načela in zaveze, ki sem jih dal volivcem in volivkam. Najpomembnejše področje, ki se mu posvečam že vse poslanske mandate, je odnos do lastnine. Na dveh področjih. Prvo zajema odpravo družbene neenakosti z odnosom do družbene lastnine. Drugo pa nacionalni odnos do lastnine proizvodnih in drugih potencialov, ki opazno in neopazno polzijo v lastniške kremplje plenilcev različnih formatov in pisanega porekla. Do tega bistvenega in nenadomestljivega nacionalnega bogastva je odnos v sedanjem sklicu slovenskega parlamenta preveč pasiven in preveč brezbrižen. Samostojnost Slovenije lahko ubranimo samo z ustreznimi materialnimi osnovami in z umnim gospodarjenjem potencialov. V ta segment pa ne sodita razprodaja in druge omejitve upravljanja s premoženjem. Zato se mi v preostanku mandata zdi vredno opozarjati na ta področja brez špekulacij in z visoko odgovornostjo," je še sporočil Veber, ki bo odslej deloval kot samostojni poslanec.

S. G.