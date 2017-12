Dekan Fakultete za turizem Brežice ponarejal poslovne listine?

20.12.2017 | 14:50

Boštjan Brumen na inavguraciji v Viteški dvorani brežiškega gradu julija 2015 (Foto: M.L., arhiv DL)

Ljubljana, Brežice - Dekan brežiške fakultete za turizem Boštjan Brumen je bil na Okrajnem sodišču v Murski Soboti obsojen zaradi ponareditve poslovnih listin v času, ko je bil glavni tajnik Univerze v Mariboru. Sodba še ni pravnomočna.

Brumnu so po poročanju Dnevnika zaradi ponareditve poslovnih listih izrekli pogojno štirimesečno zaporno kazen z enoletno preskusno dobo, saj naj bi v letih 2009 in 2010 mariborski medicinski fakulteti izstavil tri lažne interne obračune v skupnem znesku prek 300.000 evrov. Brumen je napovedal, da se bo na sodbo pritožil, če bo doživela pravnomočnost, pa bo odstopil s položaja dekana.

Brumen pa se na mariborskem okrožnem sodišču zagovarja tudi zaradi očitka zlorabe uradnega položaja. In sicer gre za očitek, da je z zlorabo uradnega položaja omogočil brezplačne smučarske počitnice na Kopah zaposlenim na univerzi s partnerji, in sicer prav tako v letih 2009 in 2010.

Brumen ima sicer mandat do 7. julija 2019, na merstu dekana Fakultete za turizem Brežice pa je pred dobrima dvema letoma nasledil doc. dr. Božidarja Veljkovića.

S. G.