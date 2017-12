Kmalu: Najboljša zabava v Zagorju!

20.12.2017 | 21:10

Tridnevni žur ADIJO, 2017! v Zagorju bodo zaznamovali tudi Perpetuum Jazzile.

Preživite zadnje dni leta 2017 na tridnevnem glasbenem dogajanju ADIJO, 2017 v Zagorju!

Aktualovo galamo Radia Aktual bosta 30. decembra vodila Dean on the Mike in Anita Gošte.

Vabimo vas, da se skupaj s prijatelji poveselite in poskrbite, da si boste zadnje dni starega leta zapomnili za vedno! Najboljša zabava ob koncu leta v Zagorju ponuja popolnoma brezplačen vstop in kar tridnevno glasbeno dogajanje. Med 29. in 31. decembrom bodo zagorski oder zasedli znani glasbeni gostje, ki bodo prazničnemu decembru dodali piko na i.

Zabava se začenja že v petek, 29. decembra, ko se boste s toplim čajčkom ali kuhanim vinom v rokah zabavali z Big bandom Zagorje, v istem večeru pa zapeli tudi z največjo slovensko pop in jazz vokalno zasedbo Perpetuum Jazzile.

30. december, večer pred najdaljšo nočjo v letu, prinaša na zagorski oder Aktualovo galamo Radia Aktual. Dean on the Mike in Anita Gošte bosta z vami žurala z največjimi decembrskimi uspešnicami in ogrela prizorišče. V istem večeru bodo nastopile tudi Učiteljice, glasbena skupina, ki poleg svojih skladb izvaja tudi največje uspešnice hrvaških zvezd zabavne glasbe. Večerno dogajanje, ki se bo zavleklo pozno v noč, prinaša vrhunec večera, legendarno in nepozabno rock skupino Parni valjak.

Silvestrski večer na prostem, pod nebom, pripravljenim za ognjemet, in pozdrav novemu letu je nepozabno doživetje. Najboljša zabava ob koncu leta vabi v Zagorje tudi tretji dan, 31. decembra. Ob 20. uri se zabava začenja z Ansamblom Svetlin, skok v novo leto pa je rezerviran za ene in edine Modrijane.

Ž. D., S. G.