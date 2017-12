FOTO: Imajo nove tri ambasadorje in dva prejemnika spominskih kovancev

22.12.2017 | 10:40

Novi ambasadorji in prejemnika spominskih kovancev z županom Dušanom Strnadom in podžupanom Tomažem Smoletom.

Ivančna Gorica - V občini Ivančna Gorica so včeraj, času primerno, analizirali leto, ki se poslavlja, in županov sprejem izkoristili tudi za snovanje novih ciljev. Na srečanju s predstavniki gospodarstva, občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev in zvez je občina dobila tri nove ambasadorje: Majo Zrilič, dr. Simona Muhiča in Primoža Jeraliča, podelili pa so tudi dva spominska kovanca, ki sta šla v roke Ksenije Medved in Tadeja Trnovška.

Naziv »Ambasador občine Ivančna Gorica« podeljujejo izjemnim posameznikom, ki so s svojim delovanjem na različnih področjih veliko pripomogli k ugledu in prepoznavnosti občine zunaj njenih meja. Doslej so te nazive prejeli že: Jernej Lampret, Igor Akrapovič, Pavel Groznik, Simona Petrič, Stanislav Kralj in Nina Pušlar.

V nadaljevanju objavljamo obrazložite, ki jih je poslal Gašper Stopar iz Ivanške občine.

Od leve proti desni: podžupan Tomaž Smole, Maja Zrilič, Primož Jeralič, dr. Simon Muhič, župan Dušan Strnad

Maja Zrilič je ustanoviteljica Plesne šole Guapa, ki se lahko pohvali s številnimi državnimi in mednarodnimi lovorikami. Šola danes šteje blizu 350 plesalk in plesalcev. Kot sama pravi, za razvoj plesne šole in ustvarjanje plesnih predstav ter uspešnih tekmovalnih rezultatov ni zasluga samo nje. Ob tem ima vedno podporo s strani ekipe plesnih učiteljic, ki so vse občanke Ivančne Gorice, in tudi njenih nekdanjih plesalk ter plesnega trenerja in koreografa Nejca Darovca. Največjo podporo pa ima pri svoji družini. Prav zato je župan Strnad prepoznal poslanstvo in Majo Zrilič imenoval za ambasadorko občine na področju plesa, plesne kulture in vzgoje.

Naziv ambasador občine na področju znanosti in izobraževanje je prejel dr. Simon Muhič. Kot sam pravi se ima s čim pohvaliti, a raje vidi, da namesto njega govorijo rezultati dela. Je visokošolski učitelj in dekan Fakultete za tehnologije in sisteme iz Novega mesta, ki je konec novembra letos postala pravnomočna odločba, s katero je Novo mesto dobilo šesto slovensko univerzo. Je tudi direktor Inštituta za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije INOVEKS d.o.o., vse od leta 2007 pa uspešno vodi lastno podjetje SIMUTEH, ki deluje na področju računalniško podprtega inženiringa ter energetike.

Primož Jeralič si je drznil in je s svojo zgodbo in načinom življenja vzor in ponos občine Ivančna Gorica, zato ga je župan imenoval za ambasadorja Občine Ivančna Gorica na področju športa in človeških vrednot. Je človek, ki strmi za zastavljenimi cilji in podira meje nemogočega. Primoža lahko dnevno srečujemo po cestah naše občine v vlogi ročnega kolesarja. Prav po njegovi zaslugi ima ročno kolesarstvo v Sloveniji danes večjo prepoznavnost in se pojavlja na različnih maratonih. Vse to mu je prineslo uvrstitve in nastopa na paraolimpijskih igrah v Riu lani avgusta, kjer je v kategoriji cestne dirke in kronometra osvojil izvrstno 10. mesto. Niso pa zgolj dosežki tisti, ki krasijo Primoža. Pooseblja človeške vrednote kot so odločnost, vztrajnost, osredotočenost, predanost in še bi lahko naštevali…

Ksenija Medved

Prva prejemnica županovega priznanja je bila Ksenija Medved, vodja enote Knjižnice Ivančna Gorica. Spominski kovanec je prejela kot priznanje za doprinos pri dvigu bralne kulture v občini. V precejšnji meri je zaslužena tudi za to, da je bila Ivančna Gorica nedavno prepoznana kot branju prijazna občina.

Tadej Trnovšek

Drugi spominski kovanec je prejel Tadej Trnovšek, kustos iz Muzeja krščanstva na Slovenskem. Pred dobrim tednom je javnosti predstavil razstavo in publikacijo Stiški urbarji iz 16. stoletja, ki se omejuje na šest najstarejših ohranjenih urbarjev stiškega samostana iz 16. stoletja. Prav tako je avtor poučne slikanice Zaklad pisarja Bernarda. Kovanec se mu je izročil kot priznanje za doprinos pri raziskovanju lokalne zgodovine in širše.

Novoletni sprejem so popestrili člani novo nastale zasedbe v občini - Big Band Stična pod vodstvom energičnega Braca Doblekarja ter duo na kitari Matic in Marcel. Grosupeljski skavti pa so prinesli Luč miru iz Betlehema. Prireditev je povezovala televizijska voditeljica Ajda Mlakar.

Tekst in foto: J. Ambrožič

Galerija