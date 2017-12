V večnamenskem domu bodo knjižnica, velika dvorana, kavarna...

22.12.2017 | 15:15

Pozdrav župana Jožeta Kaplerja

Škocjan - »Imamo Metelkov dom, novo šolo in vrtec, a ta prostor si zasluži napredka in višje kvalitete življenja, ki bi jo prinesel tudi nov kulturni hram,« je na sinočnji predstavitvi idejnega projekta večnamenskega doma v Škocjanu poudaril župan Jože Kapler. Predstavitev so svetnikom in članom nadzornega odbora občine pripravili ob zaključku leta.

Tomaž Stražar iz kamniškega podjetja Biro arhitekti je tudi s projekcijami prikazal, kako bo izgledal nov večnamenski dom sredi Škocjan, ki bo namenjen druženju, za kulturne in družabne dogodke. V njem bo dobila prostore krajevna knjižnica (bo zasteklena), večja dvorana z 250 sedeži (možni so še dodatni), mestna kavarna, manjša dvorana za predstavitve knjig in druge dogodke, servisni prostori, kot so prostori za nastopajoče, sanitarije itd. Kar nekaj prostora bo tudi za oddajo, za razne pisarne, prostor bodo lahko dobila društva. Pomemben del je avla, pa streha, ki bo ravna in delno tlakovana, delno pa zezelenela, z nje bo lep razgled po okolici. Tudi stopnišče ob strani bo čez leto lahko služilo za prostor druženje in prireditve. Pred dvorano je predvidena zelena bariera in nato plato, spredaj parkirišče. V objektu bo dvigalo.

Župan s sodelavci iz občinske uprave, ob njem Petra Pozderec

Kot je povedal župan Kapler, bo dom nekakšen kompromis med modernim in tradicionalnim, kar je izdelovalcem idejne zasnove uspelo, predvsem pa jim je vodilo, da bo objekt funkcionalen in energetsko varčen. Po besedah direktorice občinske uprave Petre Pozderec, se bodo potrudili, da bi investicijo, ki je ocenjena na okrog 2,5 milijona evrov (brez opreme, parkirišč in zunanje ureditve), uresničili s pomočjo Eko sklada, ki sedaj nudi ugodne prispevke in tudi kredite, »zato smo objekt zasnovali z upoštevanjem njihovih pogojev,« je dejala na predstavitvi. Fasada kulturnega doma bo tako obdana z lesenimi letvami, spodaj pa zasteklena.

Tomaž Stražar

Stražar iz Biro arhitekti je povedal, da so jih pri zasnovanju vodili cilji, kot so: da se objekt lepo umesti v hribino s skoraj 13 metri višinske razlike, da bo predstavljal dobro povezavo med šolo in vrtcem na zgornji strani ter razpršeno gradnjo manjših objektov v dolini, kot so občinska stavba in Metelkov dom, ter da se bo objekt lepo navezal na parkirišče. »To bo enostavna stavba, ki ne sme biti tujek v prostoru, ampak se mora zliti z okolico. Tudi navzven mora nakazovati namembnost,« je menil Stražar in poudaril, da bo gradnja gotovo zahtevna, saj bo objekt vkomponiran v hrib.

Občinskim svetnikom - prišlo jih je le pet - je bila idejna zasnova večnamenskega objekta všeč in so jo pohvalili, imeli pa so tudi nekaj vprašanj in pomislekov. Sedaj sledi priprava razpisa za projektno dokumentacijo, torej pridobitev PGD, in nato kandidiranje za sredstva.

Župan Jože Kapler se je ob koncu letošnjega leta občinskim svetnikom zahvalil za tvorno sodelovanje, ter vsem zaželel srečno in uspešno novo leto 2018.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1d nazaj Oceni 727 Lep pozdrav iz Trebnjega pridni ste. Preglej samo prijavljene komentatorje