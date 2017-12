FOTO: 41-letnica v požaru na stanovanjski hiši hudo poškodovana, škode za okoli 40 tisoč evrov

22.12.2017 | 10:00

Požar je v celoti uničil zgornji del stanovanjske hiše, škode naj bi bilo za okoli 40.000 evrov (Foto: Sabina Gosenca)

Preiskava vzroka požara še traja. (Foto: Sabina Gosenca)

Ručetna vas - Kot smo že poročali, se je včeraj popoldne v Ručetni vasi, v okolici Črnomlja, v požaru stanovanjske hiše ena oseba huje poškodovala. V današnjem poročilu PU Novo mesto je zapisano, da so bili policisti o požaru obveščeni okoli 16.30, po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih pa je zagorelo v nadstropju stanovanjske hiše, kjer se je v času požara nahajala 41-letna ženska. Svojci, sosedje in gasilci so poškodovano žensko uspeli rešiti s pomočjo lestev. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico in po informacijah iz bolnišnice je hudo poškodovana.

Požar je v celoti uničil zgornji del stanovanjske hiše, škode naj bi bilo za okoli 40.000 evrov. Policisti in kriminalisti danes opravljajo ogled požarišča in ugotavljajo okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili s PU Novo mesto.

S.G.

