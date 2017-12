Promocija Bele krajine tudi na jugu italijanskega škornja

22.12.2017 | 13:05

Metlika - Včeraj zvečer je na Zimskih kratkočasnicah v metliškem hotelu Bela krajina Verica Marušič gostila Metličanko Vesno Žist, ki jo mnogi poznajo kot novinarko, povezovalko prireditev, nekdanjo občinsko svetnico in predsednico Območnega združenja Rdečega križa Metlika.

Vesna poldrugo leto živi v Neaplju, kjer se je pridružila možu Bojanu, ki je zaposlen v tamkajšnji vojaški bazi Nata. Zato je beseda tekla predvsem o Italijanih in življenju na jugu Italije. Čeprav je svet tam precej kaotičen, nima slabih izkušenj. Največji vtis pa so na njo naredili arhitektura, ljudje in hrana. V šestmilijonskem Neaplju je namreč veliko znamenitosti. Samo cerkva je 600. Tržnica je vse leto polna domačega svežega sadja in zelenjave. Neapeljčani pa so prijazni, odprti, brez predsodkov in pripravljeni pomagati na vsakem koraku.

Seveda pa sta se Vesna in Bojan še s štirimi Slovenci, ki so zaposleni v Natovi bazi, kjer sicer dela 700 ljudi, potrudila predstaviti tudi svojo domovino, še posebej pa Belo krajino. Ob enem od državnih praznikov sta skupaj s harmonikarjem prišli v Neapelj gostilničarka Andreja Drakulič Veselič iz Podzemlja in Tončka Jankovič iz krajinskega parka Kolpa ter dodobra predstavili marsikaj, kar ponuja Bela krajina.

Za glasbeno popestritev tokratnih Zimskih kratkočasnic so poskrbele članice vokalne skupine Vocalis pod vodstvom Ani Jankovič-Šober, v goste pa je prišel tudi dedek Mraz.

Naslednje Zimske kratkočasnice bodo v sredo, 10. januarja, bo bo slikarko, grafičarko in svetovno popotnico Metko Krašovec gostila režiserka Maja Weiss.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

