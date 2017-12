Tik pred prazniki podpisali pogodbe za občinske štipendije

22.12.2017 | 12:00

Sprejem štipendistov in njihovih družin na rotovžu.

Odlična teniška igralka Živa Falkner z mamo Majo in očetom Boštjanom.

Bodoča zobozdravnica in športnica Anja Fink z očetom Matjažem in mamo Natašo.

Šahista Vida Dobrovoljca so spremljali mama Marjeta, oče Andrej in sestrica Sara.

Rožca Šonc s kopijo svoje nagrade državljan Evrope.

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je včeraj popoldne podpisal pogodbe za občinske štipendije. Letošnji prejemniki so Anja Fink, Živa Falkner in Vid Dobrovoljc.

Vsi trije so bili na rotovžu v spremstvu svojih družin, brez podpore katerih izjemnih uspehov seveda ne bi bilo. Finkova je študentka drugega letnika dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani, zanima jo tudi znanost, hkrati pa je odlična športnica. Prvič sta štipendijo dobila tudi dijaka. Falknerjeva je kot gimnazijka vrhunska teniška igralka, ki na svetovni mladinski lestvici Junior do 18 let zaseda 284. mesto. Dobrovoljc pa ni le uspešen dijak novomeške gimnazije, ampak tudi vrhunski šahist, ki ob črnobeli plošči uživa od svojega 5. leta starosti, lani je osvojil naziv Fide mojstra, letos pa je bil prvi na absolutnem državnem prvenstvu do 20 let.

Kot je ob podpisih pojasnila direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič, občina štipendije perspektivnim mladim podeljuje drugo leto zapored. Lani so prejeli več kot 60 prijav, podelili so tri štipendije in dve denarni nagradi, letos pa je bilo prijav več kot pol manj, med izjemnimi mladimi pa se je komisija odločila za omenjene tri, ki niso uspešni zgolj pri svojem izobraževanju, ampak tudi na ostalih področjih oz. v športu.

Štipendiste z družinami je sprva župan sprejel v svoji pisarni, nato pa so se predstavili tudi pred občinskim svetom, ob tem je na violini zaigrala Manja Slak, prav tako ena od (lanskih) občinskih štipendistk.

Iz MO Novo mesto pa so danes še sporočili, da se letošnji izbranci pridružujejo Galu Pavlinu, Manji Slak in Urošu Prešernu, ki so štipendije prejeli lani. Štipendija se podeljuje za obdobje trajanja šolanja in znaša 300 evrov mesečno za šolanje v tujini in 200 evrov za šolanje v Sloveniji.

Po podelitvi štipendij decembrske občinske seje sicer ni bilo, župan je v imenu občine sprejel še novomeške skavte, ki so prinesli luč miru iz Betlehema, in pa predsednico Društva upokojencev Novo mesto Rožco Šonc, ki je s svojim programom Starejši za starejše letos prejela tudi nagrado Evropskega parlamenta državljan Evrope. Šončeva je sprejem izkoristila za predstavitev slabega socialnega položaja starejših v MO Novo mesto, o čemer smo v Dolenjskem listu letos že podrobno poročali.

Tekst in foto: M. Martinović

