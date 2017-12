V obračunu najtrofejnejših slovenskih ekip slavila Krka

22.12.2017 | 11:15

Foto: arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Čeprav obračuni med Krko in Olimpijo že nekaj časa niso to, kar so bili nekoč, ko so bile tribune polne, pa vseeno rivalstvo obstaja in želja po zmagi ene ali druge ekipe tudi v 11. krogu Lige Nova KBM ni bila nič manjša.

Zmage v Areni Stožice so se s 85:81 veselili košarkarji Krke. V izenačenem prvem delu so si gostje tri minute in pol pred koncem prve četrtine priigrali najvišjo prednost šestih točk (10:16), a domačim dovolili, da so že v tem delu izid poravnali. Ljubljančani pa se niso ustavili in v nadaljevanju kaznovali neučinkovitost Dolenjcev ter pri vodstvu s 35:25 napovedali, da bosta točki ostali doma. S tem pa se niso strinjali tekmeci in do odmora je prednost skopnela na dve točki. Kot so zapisali v sporočilu za javnost na KZS, sta se tudi v tretji četrtini ekipi menjavali v vodstvu, ob pisku sirene pa sta obe dosegli po 56 točk. Zadnjo četrtino je s sedmimi zaporednimi točkami za Krko odprl Domen Bratož, trojko je dodal Maj Kovačević, prosti met je zadel Dino Cinac in pri izidu 56:67 se je tehtnica nagnila na stran Dolenjcev. Predvsem Kovačevič je s trojkama poskrbel, da je Krka slabe štiri minute pred koncem še vodila z 11 točkami (64:75). Košarkarji Petrola Olimpije so nato prestavili prestavo višje in predvsem po zaslugi Jordana Morgana so se Ljubljančani hitro približali na 71:75, Devin Michael Oliver pa je domače minuto in 25 sekund pred koncem pripeljal na 76:79.

Krkaši nato niso izkoristili nešportne osebne napake Jana Barbariča in Olimpija se je 64 sekund pred zadnjim piskom sirene približala na točko, ko je tri proste mete zadel Roko Badžim, na drugi strani je bil za novih +3 v korist gostov uspešen reprezentančni center Žiga Dimec. Po zgrešenem metu Oliverja bi Marko Jošilo lahko odločil tekmo v korist Krke, a je zgrešil oba prosta mesta. Do konca je sledilo slabo izvajanje prostih metov na obeh straneh, Olimpija se je osem sekund pred koncem spet približala na točko, Dino Cinac pa je vendarle potrdil zmago Krke.

Za Olimpijo je Oliver dosegel 20 točk in 11 skokov, pri Krki pa je Žiga Dimec 18 točkam dodal 8 skokov, Maj Kovačevič je dosegel 17 točk, Domen Bratož pa 15.

Gašper Okorn, trener Petrol Olimpije: "Zaslužena zmaga Krke, ki si je zmage želela mnogo bolj kot mi. Vesel sem, da se ekipa po poškodbah popolnjuje. Košarkarji, ki so bili doslej poškodovani, so po dolgem času dobili priložnost za igro. Upam, da nam bo to prineslo nekaj svežine in razbilo mrtvilo ob tako velikem številu tekem."

Simon Petrov, trener Krke: "Veseli me, da smo na tekmi v Stožicah prišli do pozitivnega rezultata. Imeli smo kar nekaj vzponov in padcev, na treningih pa bomo morali poskrbeti, da bo črnih minut čim manj. Vesel sem, da smo tudi v državnem prvenstvu ujeli pravi ritem. Samozavestno pričakujemo nadaljevanje sezone."

Pred novim letom bosta ekipi odigrali še eno srečanje v Ligi Nova KBM. Košarkarje Olimpije 29. decembra čaka ljubljanski obračun z Ilirijo, Krka pa bo dan kasneje gostovala pri Šenčurju.

S. G.