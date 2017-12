Že čez dobro leto bo prazgodovina

22.12.2017 | 12:30

Jana Puhar (levo) in Barbara Ravnik med ogledom razstave (Foto: M. L.)

Alenka Černelič Krošelj (Foto: M. L.)

Ob tokratnem odprtju razstave so že postavili slike, ki ponazarjajo posamezna prazgodovinska obdobja. (Foto: M. L.)

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so včeraj odprli stalno arheološko razstavo Tisočletja posavskih gričev in ravnic. Tokrat so odprli, kot je v predstavitvi razstave povedala avtorica Jana Puhar, prvi del razstave, antični del zbirke. Prazgodovinski del zbirke bodo javnosti podobno predstavili leta 2019.

Antični predmeti, ki so jih predstavili v prvem delu, izhajajo večinoma s treh najdišč – z Drnovega, iz Ribnice in Dobove.

Za prazgodovinski del je muzej že pripravil pregled skozi posamezna obdobja, v katerem so označili najdišča in ki so mu dodali slike prizorov iz posameznih prazgodovinskih obdobij. Slike so delo akademskega slikarja Gregorja Smukoviča.

V pripravi prostorov za omenjeno razstavo je Posavski muzej Brežice sodeloval z novomeško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine in med gosti je v. d. direktorice Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj v nagovoru pozdravila njenega vodjo Mitjo Simiča. Razstavo je odprla direktorica Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik. Med drugim je rekla, da se muzeji vse bolj odpirajo javnosti, potem ko v preteklosti temu ni bilo tako. Pohvalila je Posavski muzej Brežice, kjer so prepoznali nujnost takega javnega delovanja muzeja.

Z glasbo, ki je segla daleč proti obdobju, ki mu namenjajo prvi del razstave, je nastopila učenka Glasbene šole Brežice Lucija Pšeničnik pod mentorstvom Anite Veršec.

M. L.

