Topliški občinski svet z novo svetnico

22.12.2017 | 17:30

Topliškim svetnikom se je na zadnji letošnji seji pridružila Slavica Strajnar (levo). (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Topliški občinski svet je znova popoln. V svetniške klopi je na zadnji seji v letošnjem letu sedla Slavica Strajnar iz Dolenjega Gradišča (SD), ki je nadomestila Vida Klančičarja. Svetniki so nato v prvi obravnavi sprejeli tri odloke, in sicer odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, odlok o oskrbi s pitno vodo ter odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode, ki so jih že dali v 30-dnevno javno razpravo, objavljeni pa so na spletni strani občine.

Za priprava posodobljenega odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena so se odločili, ker se je izkazalo, da sedanji odlok iz leta 1992, ki ga je sprejela tedanja občina Novo mesto in obsega tudi območje sedanje občine Dolenjske Toplice, po 25 letih ne more več uspešno slediti sodobnim varstvenim izhodiščem in ponekod spremenjenim razmeram na terenu ter potrebam sodobnega časa nasploh, pa tudi, ker je ga je bilo potrebno uskladiti z zakonodajo. Na območju občine Dolenjske Toplice ima po odloku iz leta 1992 status kulturnega spomenika 44 enot kulturne dediščine, novi pa predlog obravnava 55 enot. V njem za nekatere predlaga ukinitev kulturnega spomenika, kar nekaj pa jih mednje uvršča na novo.

Po hitrem postopku so potrdili odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirne Peči in Žužemberka, pred njimi so to že storili mirnopeški svetniki, danes pa podobno čaka še njihove žužemberške kolege. Iz dotedanje skupne občinske uprave je namreč z začetkom letošnjega leta izstopila občina Straža, ki je skupaj z novomeško ustanovila medobčinski inšpektorat in redarstvo. Občine ustanoviteljice bodo še vedno upravičene do 50-odstotnega državnega sofinanciranja stroškov dela, le da nova delitev stroškov med občinami v prihodnje ne bo več šla na četrtine, temveč na tretjine, občina Straža pa se je po dogovoru zavezala, da bo pokrila svoj četrtinski delež brez materialnih stroškov za letošnje leto.

Naj dodamo, da bo vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju topliške občine po sklepu sveta v prihodnjem letu ostala na ravni letošnjega, torej nespremenjena.

Župan Jože Muhič je po sredini seji občinskega sveta v avli KKK-ja pripravil tudi novoletni sprejem za prejemnike najvišjega občinskega priznanja, grba Občine Dolenjske Toplice, občinske svetnike in člane odborov, občinsko upravo, člane Nadzornega odbora, poslovne partnerje, predstavnike nevladnega sektorja ter različnih organizacij s področja javnega, zasebnega, političnega in širšega družbenega življenja.

M. Ž.

