V Revozu na kolektivni dopust prvi teden v novem letu

22.12.2017 | 14:05

Foto: B.D.G., arhiv DL

Novo mesto - Delavci Revoza letos na kolektivni dopust ne bodo odšli v času med božičem in novim letom. Prihodnji petek, 29. decembra, bo še delala dopoldanska izmena, potem pa bodo proizvodnjo za nekaj dni ustavili. Prvi teden januarja bodo namreč v tovarni izvajali določena naložbeno-vzdrževalna dela, tako da bodo proizvodnjo začeli vnovič in postopno zaganjati med 3. in 6. januarjem, celotno podjetje pa se bo na delo vrnilo 8. januarja.

Revozov sindikalist Slavko Pungeršič je za STA povedal, da se je Revozovo vodstvo za kolektivni dopust po novem letu odločilo, da bi zagotovili dogovorjene letne količine izdelanih vozil.

S. G.

