FOTO: Penine bodo dozorele v objemu Save

22.12.2017 | 19:00

Radeče - Tristo steklenic penine iz vinske kleti Mastnak je tudi letos pristalo v Savi. V zavetju njenega hladu bodo zorele osem mesecev, potem pa jih bodo kot penino Valvasor Savus spet dvignili na površje.

Slovesni potop penine, ki so ga v radeškem centru Savus v dneh okoli božiča izvajajo že pet let, ima dva namena. Eden je žlahtnjenje penine v okolju s konstantno temperaturo, drugi pa povezovanje krajev in ljudi ob najdaljši južnoslovanski reki. Pobudnika potopa sta sevniški vinar Zdravko Mastnak in poslanec Matjaž Han iz Radeč, dogodek pa je imel tudi letos dobrodelno noto, ki jo bodo v obliki donacije v višini tisoč evrov veseli v projektu Botrstvo.

»Ideja potopa penine je predvsem v povezovanju, ki ga simbolizira reka Sava. Gre za povezovanje narodov, ki živijo ob njej, povezovanje v poslovnem in turističnem smislu. Ideja je padla na plodna tla in danes so z nami prijatelji s Hrvaške, poslovneži iz Rusije in še kdo,« pravi Mastnak.

V vinarskem smislu je potop penine v hladno Savo smiselnem zaradi konstantne temperature, ki jo bo reka zagotavljala vinu naslednjih nekaj mesecev. »Ta konstantnost v fazi zorenja naredi penino bolj fino. Mehurčki ogljikovega dioksida se zmehčajo, lepše se topijo v vinu in na koncu dobimo žlahtnejši in mehkejši okus. Steklenice bodo v Savi osem mesecev, potem jih le še degožiramo in zapremo s plutovinastim zamaškom, in pripravljene so na konzumacijo,« pripoveduje Mastnak.

Penine Savus v pretežni meri prodajo kot poslovna in protokolarna darila. Zanimive so predvsem podjetjem, ki ležijo ob reki Savi, pa tudi izvajalcem projektov, ki so kakorkoli povezani z vodami.

Gradili bi ribiško vas

Letošnjega potopa se je udeležil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je izrazil svoje zadovoljstvo nad gospodarskim napredkom Radeč v zadnjih letih, vesel pa je tudi, da Radečani v Savi ne vidijo več le energetskega potenciala, ampak se je lotevajo tudi v turističnem smislu.

Župan tega mesta na meji med Zasavjem in Posavjem Tomaž Režun mu je namreč predstavil nekatere občinske načrte v tej smeri. »V Radečah imamo eno najlepših ribolovnih tras ob Savi. Na koncu trase je ribiški dom, v katerem so že uredili nekaj sob s 15 posteljami, to pa bi radi nadgradili z ribiško vasjo, s katero bi pridobili namestitvene kapacitete, ki jih v občini potrebujemo. Pogovori s potencialnimi zasebnimi vlagatelji potekajo, projekta pa bi se lotili skupaj zasebniki in občina,« pravi Režun.

B. B.

