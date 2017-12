»Božja ljubezen naj napolni naša srca z veseljem, srečo in mirom«

23.12.2017

Andrej Glavan. (Foto: L. M.)

Novo mesto - »Dragi bratje in sestre! En sam Božič je v letu, en sam večer je svet, a njegovo sporočilo naj nam vse novo leto bo vodilo. Vsem ljudem, posebej vsem družinam, bolnim in osamljenim želim, naj Božja ljubezen v božičnih dneh napolni naša srca z veseljem, srečo in mirom. V novem letu 2018 pa naj nas spremlja s svojim blagoslovom,« med drugim v svojo božični poslanici vošči novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Jutri bo božični večer. Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga v katoliških in protestantskih državah praznujemo 25. decembra kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. Je družinski praznik, božični večer pa je sveti večer, božični dan, pa sveti dan. Zakaj tako, se v poslanici sprašuje in odgovarja novomeški škof.

»Ker se spominjamo, in blagor nam, če tudi podoživljamo, izpolnitev nezaslišanih prerokb o rojstvu Jezusa Kristusa, našega Odrešenika v naši sredi. Te prerokbe so napovedovale rojstvo otroka, ki bo imel oblast na svojih ramah, ki bo Močni Bog, Večni Oče, Knez miru in bo prišel s kraljevskega prestola.

A ko je prišel, je presenetil. Rodila ga je Marija v bornem hlevu. Položila ga ni v mehko posteljo, ampak na slamo v trde jasli. Najvišji se je ponižal, večni je postal umrljiv človek, sveti je postal solidaren s človeško grešnostjo in revščino, nevidni je postal viden, Bog je postal človek. Z njegovim rojstvom je zdaj človeštvo v Bogu in Bog v človeštvu in nič več ni mogoče govoriti o Bogu, ne da bi govorili in razmišljali tudi o človeštvu. Boga lahko zdaj vidimo, srečamo, prepoznamo, ljubimo v vsakem človeku. S tem rojstvom se je najbolj jasno razodela Božja ljubezen, ki objema vse ljudi.

V božični noči je ljubezen postala luč. Zdaj je naša naloga, da to luč nosimo naprej vse do zadnjih mej. Kako naj to storimo? Če je Jezus vzel nase človeško bedo, naredimo to tudi mi, preko del usmiljenja. Vzemimo si čas za prijaznost. To je pot k sreči, ki si je želimo in v božičnih dneh voščimo. Vzemimo si čas za nasmeh, ki je glasba duše,« pravi v božični poslanici škof Glavan.

V novomeški stolnici bo v teh dneh veliko prazničnih bogoslužij, ki jih bo vodil novomeški škof Andrej Glavan. Ta bodo:

•23. 12. – ob 9.00 – Maša za domovino ob prazniku slovenske samostojnosti in enotnosti

•24. 12. – ob 23.30 – božičnica pred polnočnico

•25. 12. – ob 0.00 – božična polnočnica

•25. 12. – ob 10.30 – škofova praznična božična maša

•25. 12. – ob 15.00 – škofova maša v Domu starejših v Novem mestu

•6. 1. 2018 – ob 9.00 – škofova maša v stolnici ob prazniku Gospodovega razglašenja – Svetih treh kraljev

•7. 1. 2018 – ob 10.30 - podelitev službe mašnega pomočnika dvema bogoslovcema 3. letnika Janezu Meglenu in Jakobu Piletiču

