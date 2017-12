Znižali komunalni prispevek za vodovod

23.12.2017 | 08:40

Žužemberški občinski svet je sinoči znižal komunalni prispevek za vodovod, zvišal pa ekonomske cene programov predšolske vzgoje.

Žužemberk - Še zadnjič letos so za občinsko mizo sedli žužemberški svetniki, ki so se sinoči najdlje zadržali pri sprejemanju predloga odloka o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja za odmero komunalnega prispevka. Po dolgotrajni razpravi so se odločili, da se komunalni prispevek za vodovod zniža za 15 odstotkov.

Po občini poteka gradnja suhokranjskega vodovoda, ki je v polnem teku. Številni občani se bodo na novo priključili na javni vodovod, zato bodo morali plačati tudi komunalni prispevek. Podlaga za izdajo odločb je odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka, vendar je bilo v prejšnjem odloku še kar nekaj naselij, za katere je veljalo, da občina v jih ne pobira komunalnega prispevka za vodo, saj javnega vodovoda tam ni bilo. A sedaj se z gradnjo suhokranjca to spreminja, zato je bila potrebna tudi sprememba odloka.

Ker se bodo številni, predvsem na Ajdovški planoti, priključevali na javni vodovod in za nekatere bo to precejšen finančni zalogaj, je občina z namenom približati se občanom in jim nekoliko olajšati plačilo, občinskemu svetu predlagala, da komunalni prispevek za vodovod znižajo za deset odstotkov. A občinski svetniki Darko Pucelj, Jože Zupančič, Mateja Filipič, Mitja Mavsar in Ksenja Nahtigal Bambič so na seji vložili amandma, s katerim so predlagali znižanje za 30 odstotkov. »Nekateri še vedno nimajo javnega vodovoda. Ti ljudje so si morali na svoje stroške, ne po lastni krivdi, zgraditi kapnice, v katere so vložil ogromno lastnega denarja. Nam v dolini pa tega ni bilo treba. Zdi se mi prav, da se jim zato zniža komunalni prispevek,« je dejal Pucelj. Njegov kolega Jože Zupančič je ostalim svetnikom dejal, naj ne gledajo, kdo to predlaga, ampak naj gledajo na dobro občanov. Dušan Papež je bil celo mnenja, da se jih oprosti plačila komunalnega prispevka, a je Blaž Malenšek iz podjetja Espri, ki je pripravilo predlog spremenjenega odloka, pojasnil, da je oprostitev možna le za nestanovanjske objekte. Anton Koncilja je menil, da župan Franc Škufca najde kompromis med občinskim predlogom in vloženim amandmajem. Jože Šteingel pa je podprl prvoten predlog občine, kajti zaupa strokovnim službam, ki so ga pripravile. Dejal je še, da so drugo leto volitve, zato razume, da se nekateri trudijo biti všečni. Z dodatnim predlogom o znižanju pa tako samo izsiljujejo občino, je menil. Oglasil se je tudi Jože Papež, predsednik odbora za okolje in prostor, komunalo in promet, ki je predlagal 15 odstotno znižanje. Zaradi številnih predlogov je župan odredil pet minutni odmor, po njem pa se je odločil, da gredo vsi predlogi na glasovanje. Največ glasov je dobil predlog za 15 odstotno znižanje, zato je na koncu tudi obveljal.

Med drugim so svetniki sprejeli tudi predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča in potrdili nove ekonomske cene programa predšolske vzgoje, ki bodo višje za pet odstotkov.

